“Para conocer el futuro, debemos estudiar el pasado”

Aristóteles

“TODO EL MUNDO DEBERÍA SER RICO”: En verano de 1929, un periodista llamado Samuel Crowther en EU entrevistó a John J. Raskob, ejecutivo financiero de alto nivel de General Motors, preguntándole la manera en que un individuo típico podría construir bienestar patrimonial a través de inversiones. En agosto del mismo año, se publicó la entrevista en el periódico Ladies’ Home Journal con un encabezado titulado “Todo el mundo debería ser rico”. Raskob mencionaba que EU estaba al borde de una tremenda expansión industrial. Insistía en que invirtiendo sólo 15 dólares al mes en Bolsa, después de 20 años podría uno tener 80,000 dólares, equivalente a un retorno anual de 24.0 por ciento. La posibilidad de obtener dicho rendimiento de manera relativamente fácil resultaba sumamente atractiva, sobre todo después del buen desempeño bursátil observado en los años 20. Las acciones emocionaron a los norteamericanos y millones de ellos dirigieron sus ahorros al mercado accionario. El 3 de septiembre de 1929, días después de la publicación, el índice Dow Jones alcanzó su máximo histórico en ese entonces en 381.17 pts (hoy 26,400 pts).

LA GRAN DEPRESIÓN DE 1929 Y LA SOBREVALUACIÓN DE 1992: Siete semanas después del registro máximo, el mercado inició lo que sería su peor caída a lo largo de 34 meses (casi tres años) en la llamada Gran Depresión. El 8 de julio de 1932, cuando la carnicería había terminado, el índice Dow Jones tocaba 41.22 pts, equivalente a una baja de 89 por ciento. Los ahorros de millones de inversionistas se habían borrado y miles de inversionistas que habían pedido prestado para invertir en acciones se declararon en quiebra. Así, aquella recomendación de Roskob fue duramente criticada, denunciada y ridiculizada por varios años. Se dijo que representó la irresponsabilidad y locura de alguien que pensaba que la Bolsa podría subir por siempre y la tontería de aquellos que ignoraban el gran riesgo que representaba invertir en acciones. El senador Arthur Robinson de Indiana responsabilizó a Raskob de la crisis y 63 años después, en 1992, la revista Forbes advirtió sobre un episodio de sobrevaluación del mercado, recordando la historia de los ciclos del mercado calificó a Raskob como el “peor ofensor” para quienes calificaban el mercado accionario como una garantía de construcción patrimonial.

EL VEREDICTO DE LA HISTORIA: La sabiduría convencional sostiene que los consejos temerarios de Roskob personifican el temor que periódicamente invade el mercado accionario. Pero... ¿Es un veredicto justo? ¡LA RESPUESTA TAJANTE ES NO! Si se calcula la recomendación hecha por Raskob de invertir 15 dólares al mes en Bolsa, el rendimiento acumulado a pesar de la gran depresión y otros momentos de baja en Bolsa, el resultado supera cualquier inversión acumulada en instrumentos de deuda. Aunque no se obtuvo 24% que pronosticó, después de 30 años, el retorno en dólares promedio fue de 13.0%, más ocho veces del promedio de los bonos en EU.

SUPERIORIDAD EN LA INVERSIÓN BURSÁTIL A MAYOR PLAZO: Al recordar este evento, no pretendemos desatender estrategias en Bolsa orientadas al control del riesgo, sino validar que en los pasados 100 años, no ha existido una alternativa que contribuya más a la creación de patrimonios que la inversión bursátil para aquellos que han sido pacientes. En el último siglo (gráfica derecha), el promedio en tiempo de los ciclos de alzas en EU ha sido de 9.1 años con rendimientos de 476%, mientras que los ciclos de baja, han tenido una duración de tan sólo 1.4 años con caídas promedios de 41.0 por ciento. Esta condición ganadora a mayor plazo en Bolsa no es exclusiva de EU, sucede en otros mercados accionarios (incluyendo México). En la historia bursátil, todos los participantes que han mantenido posiciones a mayor plazo, evitando pánico (venta) en ciclos de baja SIEMPRE han visto crecer con creces su patrimonio. Que no le quepa la menor duda: Invertir en Bolsa...¡Es lo Correcto!

Socio fundador de SNX. Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]