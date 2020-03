Si todos somos sinceros, será inevitable reconocer que la polarización se agudiza por la cotidiana rijosidad que transpira desde Palacio Nacional. Son estilos, es cierto, pero la brutalidad de las crisis obliga a una tregua.

Una abogada, Leticia Blanco, me demostró que las diferencias políticas no son excusa para no dialogar y tener acuerdos. Puso el ejemplo de la España de hoy que, con sus abismos ideológicos, se unió contra la pandemia.

La situación es grave y es tiempo que desde Palacio salga la convocatoria a funcionarios, a los políticos, partidarios y a la sociedad toda a unirse contra enemigos comunes: las crisis, de salud y petrolera. Eso sí es cosa de voluntad.

Plan de emergencia no será espejo

Muchos voceros de organizaciones empresariales le piden al gobierno de la República un plan urgente para atender las emergencias que confronta esta sociedad tan angustiada.

Ayer estuvo el titular de la SHCP, Arturo Herrera, para repasar los números y trazar un plan para ayudar a sectores productivos a sortear las crisis que tantos piden, pero no podrá ser similar a las de economías altamente industrializadas.

Hubo un conato de explicación, cuando se refirió a la economía informal, en la cual está más de la mitad de los mexicanos en edad productiva, circunstancia que hoy es limitante, pero también válvula de presión en momentos de crisis.

Con visión geopolítica, la expropiación

El gobierno del presidente Andrés Manuel López se ha fijado el objetivo de recuperar la esencia de la política del general Lázaro Cárdenas al expropiar a las compañías petroleras en 1938.

Aquella acción, empero, fue el resultado de análisis y diagnósticos de la situación internacional y de los intereses geopolíticos que se confrontarían en la Segunda Guerra Mundial.

Hoy son otras circunstancias. Valdría reconocer que, sin saber cómo será el entorno geopolítico dentro de un año, valdría la pena revaluar los objetivos de la política energética. Revaluarlos, no hacerlos públicos, conste.

Notas en remolino

Nadie, curiosamente, preguntó cómo fue la visita de funcionarios de la República Popular China que visitaron San Lázaro y ofrecieron la donación de mascarillas y pruebas para detectar Covid-19... Un absurdo, seguramente inconstitucional, que los diputados, por las prisas, hayan aprobado la reelección de los diputados plurinominales, aquellos que sin hacer campaña y sólo por figurar en una lista llegaron a una curul... Por favor, a 15 años de tomar la dirección general de Pemex, Octavio Romero Oropeza sale con el cuento de que todavía revisan las facturas de los proveedores del sexenio pasado a quienes no les han pagado un centavo, más lo que le deben de este sexenio... El cierre de la frontera de que habla Trump es la aplicación de una ley migratoria dura contra migrantes. Aun si la cerraran, no interrumpirán el flujo de suministros en ambas direcciones de la frontera con México... De verdad que el presidente es persistente. Con todo respeto, ¿era necesario saludar de mano y de beso a quienes estaban en el presídium del acto petrolero?...