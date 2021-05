Una semana llevó al presidente, Andrés Manuel López Obrador idear la táctica que permitiera recuperar el control de la agenda de la conversación política y controlar los daños causados por el desastre en la Línea 12 del Metro a su estrategia electoral.

Sabe el presidente que paga el costo de centralizar el poder en Palacio Nacional y controlar todo el proceso de decisiones, al punto que difícilmente alguien toma decisión no consultada. Eso, agobia, y mucho.

Razón por la cual multiplicará las intrusiones en el proceso electoral, seguro de que nadie le retará jurídica y legalmente. Intensificará la ofensiva contra medios y periodistas, creciente y preocupante prueba de la intolerancia del régimen a disidencias y críticas.

Blitzkrieg del sindicalismo estadounidense

Como se dijo en este espacio, dura la ofensiva de la poderosa central obrera estadounidense AFL-CIO a la industria automotriz mexicana, aprovechando las cláusulas laborales libérrimas aceptadas por México en el T-MEC.

Si pudieran, reducirían la rentabilidad de las plantas mexicanas, saben que eso, a la larga, haría que las inversiones se fueran al sudeste asiático y se quedarían como la zorra que se quejaba de “lo verde de las uvas”.

Usarán la opción B, la cual permite que las plantas no salgan de Norteamérica, pero si buscarán poco a poco influencias en los “democráticos” sindicatos que se generarán, hasta que, como en Canadá, se afilien a la United Auto Workers. Y todos contentos.

Las dificultades de la relación México-EU

Desde la administración de John F. Kennedy se hizo legalmente obligatorio para los congresistas y senadores estadounidenses reunirse anualmente con sus contrapartes mexicanos, para hacer más fluidas las relaciones bilaterales.

Se tejieron relaciones políticas que permitían cabildear los asuntos mexicanos directamente con los actores del proceso de decisiones en Washington. Hace casi 15 años que se trastocó la continuidad de las reuniones.

Valdría la pena reanudarlas, pues la observación de la exembajadora mexicana, Martha Bárcenas no debería pasar inadvertida: “es preocupante la poca comprensión en México de la relación y como se toman las decisiones en EU.

Notas en remolino

La mañana siguiente a las elecciones municipales de Chihuahua en 1983, el candidato priista, Luis Fuentes Molinar reconoció ante los medios el triunfo del panista, Luis H. Álvarez. Desde CDMX le reclamó el CEN del PRI. “Teníamos listas varias acciones”, le dieron. “Sí, pero yo seguiré aquí en Chihuahua, y no quiero que a mis hijos les digan que su padre se robó una elección”. Ejemplar y rara integridad personal y política... Como si la creciente violencia criminal no exigiera prioridad la atención de la FGR, anuncian que se investigan los acontecimientos en Nochistlán, en los que policías estatales y federales enfrentaron a francotiradores. Sucesos de hace cinco años... Se multiplican las quejas de viajeros por las deficiencias y descuidos en el mantenimiento del Aeropuerto de Ciudad de México. Uno se pregunta si acaso los diputados no aprobaron una partida para mantenimiento... Lo reveló El Economista, pero nadie pregunta en las vespertinas conferencias de salud porque no se paga a la UNOPS para que compre medicamentos...