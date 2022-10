Hasta la vista, Tatiana

¿Se cansó Tatiana Clouthier o se cansaron de Tatiana Clothier? El hecho es que ella deja la Secretaría de Economía después de 22 meses en el cargo. Su llegada a la oficina, la primera semana de enero de 2021, no generó mucho entusiasmo. Se cuestionaba su perfil profesional, pero se reconocía su sentido común y se esperaba que cumpliera un papel de puente entre la IP y AMLO, que su predecesora Graciela Márquez no pudo desempeñar.

Su salida fue una pequeña bomba informativa. Es una de las más comentadas en estos cuatro años de la administración lopezobradorista. A casi todos los observadores les llamó la atención un abrazo de la ahora exfuncionaria no correspondido por el presidente. Los gestos importan más que las palabras en ciertos momentos. Es normal que se especule acerca de lo que pasa entre el presidente y la que fue una de sus colaboradoras más cercanas, pero es mucho más importante lo que pasará con los temas que lleva Economía.

¿Quién tomó la decisión y por qué? Esta incógnita no se despeja con la lectura cuidadosa de la carta de despedida de Clouthier. “Uno debe saber, como en el juego, cuando retirarse”, dice, pero nos deja con la duda de qué quiso decir. Ella se refirió en su carta al baseball, el deporte favorito del presidente. Asegura que deja el campo de juego y ahora pasa a la porra para seguir apoyando la transformación. Su hermano Manuel pone en redes sociales una banderilla: no he hablado con ella, pero su salida tiene que ver el tema de la Guardia Nacional, afirma: “debe haber pesado mucho en su decisión. Congruencia de Tatiana vs Incongruencia de López”. Es un hecho conocido que Tatiana Clouthier era una de las pocas funcionarias que no simpatizaba con la estrategia de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Son tiempos de definición, dice el Presidente.

¿Qué ruta seguirá la Secretaría de Economía? La designación del sucesor o sucesora nos dará algunas pistas. Mientras tanto, es obvio que el momento que Tatiana Clouthier Carrillo escogió para retirase es uno de máxima tensión. La Secretaría de Economía lleva la administración de la relación comercial con Estados Unidos y ésta se encuentra en un punto muy delicado, por las controversias en torno a la política energética de México. Estamos al final de la fase de consultas y muy cerca de pasar a un panel resolutorio que podría significar sanciones por hasta 30,000 millones de dólares en contra de México. Economía, junto con Relaciones Exteriores, trabaja en la estrategia de defensa de la posición mexicana en el conflicto con nuestros socios de América del Norte. Todo está bajo control, dice Marcelo Ebrard. No quisiera contradecirlo, pero mucho depende de quien llegue a Economía.

Las posiciones de nuestros socios comerciales son durísimas, pero no son los únicos interlocutores duros a los que tiene que convencer el equipo de Economía. Al interior del Gobierno, hay un bloque que es contrario a hacer concesiones a Estados Unidos y Canadá. Las figuras más visibles de este grupo son la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y el director de Pemex, Octavio Romero. Ellos tienen acceso al Presidente y hacen una interpretación del T-MEC que no coincide con la que se trabaja desde la Secretaría de Economía. Las controversias son parte de la normalidad en una relación comercial tan compleja, decía Clouthier. Son una falta de respeto, dijo en algún momento el Presidente. ¿Es la salida de Tatiana Clouthier el indicio de que este grupo duro ganó la discusión interna? El perfil del próximo titular de Economía nos ayudará a contestar esta difícil pregunta.

PS. La agenda de temas relevantes en Economía no se agota con los conflictos del T-MEC. Está el avance de las negociaciones del Tratados de Libre Comercio con Gran Bretaña, Corea del Sur y Ecuador y también la implementación de algunas medidas anunciadas en la segunda fase del programa de combate a la inflación y la carestía. Adicionalmente, el aterrizaje de la Política Industrial anunciada el 21 de septiembre y la conclusión de una Ley de pronto pago a proveedores que beneficiaría a mipymes.

lmgonzalez@eleconomista.com.mx