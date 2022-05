Los ciudadanos de a pie, como quien esto escribe, respaldamos el plan contra la inflación anunciado por el gobierno, sabedores que su objetivo es realista, pues busca paliar los efectos de la inflación para la mayoría.

Si, como dicen los expertos, bajar la inflación a los niveles de 3% llevará 18 meses, estarían ya en marcha las campañas de las elecciones presidenciales, con toda su carga de irracionales y emocionales despropósitos.

Si, como es posible, en el 2024 persistieran la inflación y la incontenible inseguridad, podrían ser factor de inaceptable desestabilización, uno supone que si la hubiera no estará desprevenido el presidente López Obrador ¿O sí?

Guardia Nacional, una vez colorados

Más vale una vez colorado que 1,000 descolorido, advierte el viejo refrán, sobre el cual debería reflexionar el comandante general de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio y solicitar apoyo a sus superiores.

Los incidentes en que los jóvenes de la Guardia Nacional disparan contra civiles podrían ser el síntoma de prisas en su entrenamiento, por instrucciones o por restricciones presupuestales.

Si no se hace algo, a la tragedia humana de las víctimas de disparos de guardias nacionales, se suma la humana tragedia de una vida que se arruina por deficiente capacitación. Cuando de vidas se trata, la austeridad también es criminal.

¿Quiere Marko Cortés un INE incompleto?

Es innegable que el gambito de la iniciativa presidencial de reforma electoral tomó por sorpresa a la alianza opositora, pues no creyeron que luego calificarlos de traidores por lo de la eléctrica les pediría votar por la electoral.

Eso explicaría que estén confundidos, como para que el dirigente del PAN Marko Cortés proponga que en abril del 2023 se niegue a Presidencia la mayoría calificada para elegir a cuatro consejeros del INE y se quede el instituto con siete consejeros.

Es como caminar con los ojos bien abiertos para entrar a la trampa que con la reforma electoral ha tendido el presidente a la oposición. Ah, panistas, tener un dirigente así, ser un dirigente así.

Notas en remolino

Aunque el oficialismo y sus voceros claman como plañideras, hay que convencerse que la democracia cuesta, al menos una como la nuestra cuyas reglas surgen de la desconfianza y de los caprichos y malos humores de tantos líderes, incluido el actual Jefe del Ejecutivo federal... Sera inevitable que el Banco de México suba las tasas de interés una vez que la estadunidense Fed las elevó en medio punto, el alza más alta en 22 años... Con seriedad y dignidad el coordinador de la mayoría morenista en el Senado Ricardo Monreal se negó a aceptar el mote de corcholata por sus aspiraciones a la candidatura presidencial de Morena... No nos engañemos. Si el voto electrónico fuera seguro, sería generalizado en todas las democracias... Lamentable que el Gobierno de México diga que detiene migrantes centroamericanos porque no puede garantizar su seguridad si transitan por el territorio nacional... Otra cita de Jaume Perich: “Gracias a la libertad de expresión es posible decirle a un gobernante que no sirve sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco”...