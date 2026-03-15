Bolsonaro sigue en la UCI, mientras la inflamación empeora

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permanecía este domingo en la unidad de cuidados intensivos (UCI), después de que los análisis de sangre revelaron un nuevo aumento de los marcadores inflamatorios mientras continúa su tratamiento contra una bronconeumonía, lo que llevó a los médicos a ampliar su tratamiento con antibióticos, según una nota médica.

El Hospital DF Star de Brasilia indicó que no hay previsión de alta para Jair Bolsonaro, pero señaló que el expresidente brasileño, de 70 años, mostró una mejoría de la función renal después de que las pruebas realizadas el día anterior indicaron un deterioro.

Bolsonaro fue ingresado el viernes tras un episodio de broncoaspiración que le provocó una bronconeumonía, una infección pulmonar que se propaga desde las vías respiratorias a los pulmones y puede causar dificultades respiratorias.

El exmandatario brasileño cumple una condena de 27 años de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado en Brasil tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.