AIE dice que más de 400 millones de barriles de reservas petroleras llegarán pronto a los mercados

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo el domingo que el petróleo procedente de sus reservas de emergencia comenzará a llegar pronto a los mercados mundiales, tras el compromiso de los países miembros de poner a disposición 411,9 millones de barriles.

Los gobiernos se han comprometido a poner a disposición 271.7 millones de barriles de crudo procedentes de las reservas gubernamentales, 116.6 millones de barriles de las reservas obligatorias de la industria y 23.6 millones de barriles de otras fuentes, según el comunicado.

Añadió que el 72% de las liberaciones previstas son en forma de crudo y el 28% son productos petrolíferos.

Las reservas de los países de Asia y Oceanía estarán disponibles de inmediato, mientras que las de Europa y América lo estarán a finales de marzo.