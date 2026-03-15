Zelenski dice que Ucrania quiere dinero y tecnología a cambio de ayuda con drones en Oriente Medio

Ucrania quiere dinero y tecnología a cambio de ayudar a los países de Oriente Medio que han solicitado su experiencia para defenderse de los drones kamikaze iraníes, afirmó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, después de que Kiev envió especialistas a la región.

Zelenski declaró a los medios que se enviaron tres equipos a Oriente Medio para realizar evaluaciones de expertos y demostrar cómo deben funcionar los sistemas de defensa contra drones. Más temprano en la semana afirmó que se enviaron equipos a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como a una base militar de Estados Unidos en Jordania.

"No se trata de participar en operaciones. No estamos en guerra con Irán", indicó.

Afirmó que se podrían negociar acuerdos más fundamentales y a largo plazo sobre drones con los países del golfo Pérsico y que aún habría que discutir qué obtendría Ucrania a cambio de la ayuda. "Para nosotros, hoy en día, tanto la tecnología como la financiación son importantes", afirmó Zelenski.

Los estados del golfo Pérsico han gastado grandes cantidades de misiles de defensa aérea para contrarrestar los drones Shahed de Irán. Kiev derriba drones rusos cada noche utilizando una variedad de armamento, incluidos drones más baratos y pequeños o equipos de interferencia.

Zelenski ha señalado que tanto Estados Unidos como países de Europa, Oriente Medio y África han solicitado ayuda a Ucrania para contrarrestar estos ataques. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país no necesita la ayuda de Ucrania para derribar drones.

Zelenski dijo que no sabía por qué Washington no había firmado un importante acuerdo sobre drones que Kiev lleva meses impulsando, y que no está seguro de si se llegará a un acuerdo. "Quería firmar un acuerdo por valor de entre 35.000 y 50.000 millones de dólares", afirmó.

También arremetió contra algunas empresas ucranianas y gobiernos extranjeros, a los que no nombró, que, según él, habían intentado cerrar acuerdos para adquirir equipos antidrones sin la aprobación de Kiev.