Canciller de Irán "no ve ninguna razón para negociar" con Estados Unidos

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Irán no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos, al rebatir las palabras del presidente estadounidense Donald Trump de que Teherán desea un acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

"Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo", declaró Abbas Araghchi en el programa "Face The Nation" de la cadena estadounidense CBS, en una entrevista emitida el domingo.

"No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", añadió.

Según el canciller de Irán, "no hay ninguna experiencia positiva en las conversaciones con los estadounidenses".

Donald Trump afirmó el sábado que Irán quería un acuerdo, pero que él no estaba dispuesto a llegar a uno en las condiciones actuales, sin dar más detalles.

"Nunca hemos pedido un alto el fuego, y nunca hemos pedido ni siquiera una negociación", refutó Araghchi.

Agregó que Irán estaba dispuesto a hablar con los países que quisieran negociar el paso de determinados petroleros por el estrecho de Ormuz, una ruta clave del comercio mundial de petróleo.

"No puedo mencionar ningún país en concreto, pero se han puesto en contacto con nosotros varios países que desean garantizar un paso seguro para sus buques en el estrecho de Ormuz", señaló.