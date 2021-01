El presidente sigue muy preocupado por lo que las redes sociales le hicieron a Trump, mucho más preocupado que por lo que Trump le hizo a Estados Unidos, o a México. Y ha planteado que desde las Secretarías se busquen alternativas para garantizar la libertad de expresión. ¿Se imaginan? ¿El Guasap de la la Esperanza. Bienestar para comunicar. Información en fas tras.

Podrían poner al frente del sistema a Manuel Bartlett, total, también Whatsapp se ha caído, y se lo perdonamos más rápido que aquella vez en la que nos quedamos sin luz.

A cargo de la seguridad de la información, puede estar Virgilia Sandoval, perdón, Irma Eréndira, que además puede implementar un sistema de alertadores: alguien sólo te escribe para venderte cosas, lo denuncias; si alguien te deja en visto, lo denuncias también; si ya no quieres que te manden piolines, otra denuncia; y si te mandan fake news... no, para eso no hay función, porque esas le vienen muy bien a este gobierno.Marcelo Ebrard, que es el más hábil de esta administración y le hace a todo, puede buscar a la empresa que nos haga la plataforma.

Podríamos crearlo nosotros, como los caminos de Oaxaca, pero ya ven que se tuercen. El presidente también barajó la opción de darnos a cada quien el dinero, directo, sin intermediarios, para que hiciéramos nuestro propio WhatsApp, pero alguien a quien sí escucha, le dijo que era probable que no pudiéramos comunicarnos entre todos, y él perdería el control sobre la información recabada, así que regresemos a la opción Ebrard. Ebrard puede ir a San Francisco a buscar quién nos haga la plataforma y, como todo en este gobierno, sería super transparente, menos la parte del precio.

El servicio incluiría stickers gratuitas de los héroes de la patria, y otra versión para niños con los cómics de esta administración: Susana Distancia y las historietas tan bonitas y exitosas: ¿Qué te estás tragando?

El gobierno tendrá acceso a tu nombre de usuario y tu foto de perfil, que podrá usar para promover programas sociales o compartir con terceros, y tendrá acceso a la información que guardes sobre tus contactos en la agenda.

Por supuesto que no tendrán aviso de privacidad, porque ellos son honestos, no lo necesitan, y además ya no habrá INAI que cuide nuestros datos.Habrá opciones a los sonidos de notificación, para cuando recibas un mensaje: puedes elegir entre la risa malvada o el célebre Fuchi Caca para cuando te escriba alguien que no te cae bien.

Y no tienes que preocuparte por si al mandar tu ubicación a tus contactos, se la estás compartiendo al gobierno también, porque puedes tener la certeza, de que tu ubicación la tendrán, todo el tiempo. Aunque cuenta con una función especial para apantallar a tus amigos que te permite decir que estás en Dinamarca.

Si pierdes tu teléfono, un servidor de la nación te alcanzará en tu domicilio para darte los mensajes personalmente.Y finalmente, tiene una sección de noticias para el pueblo bueno y sabio con todas las columnas de los propagandistas, perdón, periodistas de la Cuarta.