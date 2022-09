El cuidado del dinero en la era digital

Antes de acuñarse las primeras monedas en el mundo, cuidar el patrimonio de cada persona ya era importante. En la antigüedad, el riesgo más grande que implicaba la pérdida de ese patrimonio era el robo físico ocasionado por un ladrón. Ahora, con la evolución de las tecnologías de información y la incursión de éstas en el ámbito financiero, también se ha visto un cambio radical en los métodos y prácticas que tienen los ladrones para hurtar el dinero de las personas.

Como resultado del uso de las tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, pagos en línea y comercios electrónicos, los amantes de lo ajeno implementan formas cada vez más sofisticadas para poder adquirir los bienes de una persona sin que ésta se dé cuenta.

En el caso de los años 2020 y 2021, que fueron atípicos debido a la pandemia, el uso de los servicios electrónicos y el comercio en línea creció exponencialmente mostrando las ventajas de estos servicios. Sin embargo, con este crecimiento se generó un aluvión de fraudes realizados por criminales que operan con estrategias tecnológicas que permiten el robo de datos personales de los usuarios.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el primer trimestre del año 2022 se realizaron aproximadamente 1,019 millones de pagos con tarjetas de crédito y débito en comercios físicos y electrónicos, de los que se registraron 3.5 millones de reclamaciones relacionadas con fraudes financieros electrónicos. Estos fraudes con mayor frecuencia son cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito, la suplantación de identidad para adquirir algún bien o línea de crédito, compras por internet, entre otros.

El “phishing” es una de las técnicas más populares y consiste en que se atrae al usuario mediante el uso de correo electrónico para que descargue algún archivo adjunto o ingrese a un enlace que contenga un programa malicioso, mejor conocido como malware.

Para evitar ser víctima de fraude, es muy importante estar alerta y bien informado. Se pueden realizar sencillas acciones como analizar y ser cuidadosos con las páginas a las que se accede y no ingresando en avisos o ligas directas a páginas de comercios en línea.

Como otro factor más de prevención, se debe tener en mente que jamás se debe proporcionar información personal que sea solicitada a través de correos electrónicos o mensajes SMS, ya que todas las instituciones financieras notifican constantemente que no solicitan información a sus usuarios por estos medios.

Al utilizar la banca móvil es importante tomar en cuenta puntos de prevención adicionales para evitar los fraudes bancarios. Por ejemplo, es recomendable descargar la aplicación del banco seleccionado mediante los sitios oficiales, contar con una contraseña robusta en el dispositivo móvil, así como en la app bancaria y siempre mantener el software actualizado.

El avance de la tecnología ofrece una mejora en la calidad de vida. No hay que olvidar que “más vale prevenir que lamentar” y no hay que bajar la guardia para no caer en las trampas criminales digitales, por lo que en caso de ser víctima de un delito lo más importante es realizar la denuncia de inmediato con la institución financiera correspondiente y ante las autoridades para que se lleven a cabo las investigaciones y acciones judiciales pertinentes.

El sector financiero sigue una mejora constante de los filtros de autentificación para dar tranquilidad a sus clientes que están siendo respaldados por un sistema de seguridad robusto y que cada día aumenta la información pública disponible para evitar ser atrapado por una de estas técnicas de fraude.

*Gerardo Alan Rojas Luna es Associate Technology & Production de BBVA Asset Management.

email: gerardoalan.rojas.luna@bbva.com