Las oportunidades están ahí donde nadie las ve

Jack Ma, fundador de Alibaba.

LA SEGUNDA ECONOMÍA MÁS GRANDE DEL MUNDO: Para China la estrategia básica para disminuir cualquier riesgo es la diversificación. Un portafolio de inversión diversificado no se debe entender únicamente por los tipos de activos que lo conforman (bonos, acciones, divisas y/o bienes raíces) ni tampoco por la cantidad de instrumentos. La diversificación incluye plazos, sectores y regiones geográficas. No obstante, una diversificación en exceso es también sinónimo de desconocimiento. Para una diversificación en Bolsa, he venido sugiriendo incluir emisoras internacionales a partir de la misma filosofía local: “Ser empresario en Bolsa”. Si bien la mayor parte de las ideas se han orientado en emisoras de Estados Undos, existen empresas en otras latitudes de gran atractivo. Empresas relacionadas al sector de tecnología en China son de llamar la atención.

La segunda economía más importante del mundo enfrenta distintos retos, como su alto endeudamiento y reciente “roce” comercial con Estados Unidos. Sin embargo, su crecimiento económico sigue siendo de los más altos en el mundo, con una capacidad de consumo interno extraordinaria. Por otra parte, recordemos la iniciativa que podría liberarse en próximo verano en el país de Asia que permitirá a los locales invertir en acciones propias, lo que propiciaría una importante demanda y con ello mayor alza de precios. Además, la mayoría de estas empresas están apenas iniciando una fase de expansión internacional.

EMPRESARIO EN BOLSA: La clave en el proceso de selección es pensar como empresario, identificando emisoras para ser dueño con base en su crecimiento en utilidades esperadas, rentabilidad, competencia, deuda, política de dividendos y administración de la misma, sin descuidar una valuación atractiva. Todo ello, traducido en precios objetivos con rendimientos implícitos mayores a una referencia o parámetro. En éste caso, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y/o el S&P 500.

Importante

La columna de hoy ofrece información fundamental sobre empresas que cotizan en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Para ellas, existe de manera implícita una exposición al tipo de cambio.



