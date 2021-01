¿Tierra o digital? He allí el dilema de la coalición parcial que involucra al PAN, al PRI y al PRD, que competirá con Morena por los 125 municipios y los 45 distritos electorales del Estado de México, el próximo 6 de junio.

Hace tres años, por el efecto AMLO, la izquierda morenista se colocó como primera fuerza electoral en el territorio mexiquense, la entidad más poblada del país de acuerdo al Censo 2020 del INEGI: el Valle de Toluca, el corredor azul aledaño a la Ciudad de México y la zona oriente se pintaron de guinda, con excepción de Metepec y Nezahualcóyotl.

Con la mira puesta en el 2024, la disputa por el Estado de México resulta estratégica, en la contienda electoral. En el Valle Cuautitlán-Texcoco —donde se concentra dos terceras partes de la población mexiquense— el PRI cuenta con una sólida estructura de movilización, pero el PAN registra mejor en las encuestas de preferencia electoral.

En un extremo de la mesa, el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, y el líder del PAN mexiquense, Jorge Inzunza, quien mantiene un nexo —a niveles familiares— con Jorge Hank Rhon. En el otro, los representantes designados por el gobernador: Ernesto Nemer y Elías Rescala. El acuerdo sería suscrito finalmente por la dirigente del PRI estatal, Alejandra del Moral, y la cúpula perredista.

Las negociaciones habían transcurrido con lentitud, desde hace dos meses. Y tuvieron una etapa crítica en la última semana, debido principalmente a las diferencias entre Vargas e Inzunza. Naucalpan fue uno de los principales focos de controversia, debido a la insistencia del PAN de encabezar la planilla, como finalmente quedó consignado en el acuerdo registrado ante la autoridad electoral.

A finales del año pasado, el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, punteaba las encuestas. La cúpula panista apeló a la competitividad electoral como argumento, en la mesa de candidaturas. Y es que hace tres años, el PRI quedó en tercer lugar, mientras que el blanquiazul apenas y se vio superado por Morena por menos de 5,000 votos.

Jacob Rocha, exalcalde de Naucalpan y expresidente del Instituto Nacional del Emprendedor, estará en la boleta electoral de todas formas. Y es que el convenio de coalición dejó al PRI dos de los tres distritos locales en esa demarcación, donde encabezarán las fórmulas el exfuncionario estatal (distrito 30) y David Parra Sánchez (distrito 32), líder moral del sindicato de burócratas mexiquenses.

El PAN, entonces, encabezará la planilla de ediles, mientras que el PRI designará al síndico municipal (que será mujer por el criterio de paridad) y las regidurías uno y cinco. El exalcalde Edgar Olvera o el diputado federal Iván Oropezaencabezarían la fórmula.

A cambio, el PRI lleva mano en Tlalnepantla de Baz, donde están perfilados la exalcaldesa Denise Ugalde, actual subsecretaria de Turismo estatal, y el también exalcalde Marco Antonio Rodríguez, quien anteriormente militó en el PAN.

En la pugna entre priistas y panistas podría erigirse con la candidatura Francisco Núñez Escudero, exdirector del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable en esa demarcación, quien contaría con el aval de los delmacistas.

La coalición antiMorena quiere aprovechar la baja calificación de los alcaldes en funciones, Patricia Durán Reveles, en Naucalpan y Raciel Pérez Cruz, en Tlalnepantla. Esa misma lógica aplicaría para Ecatepec, donde gobierna Fernando Vilchis, y para Toluca, que dirige Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Ecatepec está en el primer lugar en la lista de 50 municipios mexiquenses que no entraron en la coalición, mientras que para la capital de la entidad, el PRI avaló la postulación de la actual secretaria del trabajo, Martha Hilda González Calderón.

En Metepec, de acuerdo al siglado presentado por la coalición ante el IEEM, el PRI irá a la cabeza. De acuerdo la reciente reforma constitucional, los 125 ayuntamientos mexiquenses están integrados por un alcalde, un síndico procurador y hasta siete regidores de mayoría.

Dentro de dos semanas quedarán definidas las candidaturas. Por lo pronto, solo Jacob Rocha y el secretario de Finanzas del PRI estatal, Guillermo Zamacona, han dejado sus cargos para competir en las internas del tricolor. Ambos, indudablemente cercanos al gobernador Del Mazo, irán a la legislatura local. Ambos, por tierra. El subsecretario de Gobierno, Elías Rescala, encabezaría la lista plurinominal.

Entre ellos estaría la definición del liderazgo priista en el Congreso local... y la sucesión, en el 2022.

Efectos secundarios

Incertidumbre. Sin un parte médico creíble y un aparato de comunicación que hizo implosión en apenas unas semanas, el gobierno de la República no pudo parar los rumores sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las oraciones de la primera dama tampoco alentaron las especulaciones que no amainaron con la declaración de que el mandatario poco a poco recupera su vigor y salud (Jesús Ramírez dixit). El subsecretario Hugo López-Gatell calificó esas versiones como “completamente falsas y absolutamente ridículas” e identificó a los antivacunas como sus sus promotores. ¡Órale!

Detalles. ¿Será que no se fijan bien los panistas? Están tan contentos con su alianza con sus nuevos mejores amigos del PRI y el PRD, que no se han percatado de que uno de los municipios más importantes de la entidad, Metepec, aparece en el siglado del IEEM con el PRI a la cabeza. ¿Será que se los chamaquearon?

Algo no está bien en los datos que tiene el PAN, porque, de acuerdo con el singlado del IEEM, Metepec será para el PRI. Los panistas no se fijan y los priistas tienen un colmillo muy largo, y como en política no hay que creer en casualidades, será mejor poner atención en lo que sucederá para definir la propuesta de la extraña alianza en el municipio más codiciado de la entidad.

Marginados. La parte ciudadana de Va por México no tendría candidaturas para las gubernaturas donde el PRI, el PAN y el PRD competirán aliados. En Michoacán, el perredista Carlos Herrera tiene asegurada la nominación , y en Sinaloa, el priista Mario Zamora será ungido sin competencia interna, mientras que Germán Martínez y Juan Alfonso , propuestos por Claudio X. González, y Gustavo de Hoyos Walther, fueron excluidos. La única posibilidad de que un externo a los partidos sea acogido por el frente antiMorena está en Baja California, donde el PAN tendrá que nominar a una mujer.

Intenciones. En el capítulo 2 (Referencias) de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI, está incluida una tabla con los dispositivos de seguridad esenciales y sus especificaciones para los vehículos ligeros nuevos. Al llegar a la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo encontró en el escritorio de pendientes una propuesta de la Dirección General de Normas para modificar esa normativa.

La industria automotriz considera que una modificación a la norma vigente implicará la incorporación de dispositivos de seguridad que redundarán en un incremento en el costo de los vehículos nuevos. El argumento de la autoridad versa sobre la disminución de la tasa de accidentes viales y la contaminación. ¿Será? Y es que a la fecha, conducir bajos los efectos del alcohol, a exceso de velocidad y la atención de distractores son elementos que de establecer acciones para incidir en esas conductas, podrían generarse importantes impactos positivos a lo largo de todo el país, a costos relativamente bajos.

@aguirre_alberto