Hoy por la mañana en lo que me tomaba mi café, recibí una notificación en mi celular de que el primer millón de dosis de la vacuna por fin habían llegado a México. El Gobierno anunció un plan de vacunación que incluye la participación del sector privado y cada uno de los gobernadores para asegurar la administración oportuna, también aumentaron vertiginosamente el número de pruebas para detectar casos activos, así como las medidas de aislamiento de las personas más vulnerables con la transferencia de un subsidio que les permitirá no salir de sus casas hasta que se les haya administrado la vacuna. Llena de esperanza pensé que lo peor de esta pandemia realmente había quedado atrás y que la luz al final de este túnel tan oscuro se veía cada vez más cerca. Con mucho ánimo me preparé para comenzar el día, sólo para darme cuenta de que todo había sido un sueño. Inocente palomita que me dejé engañar.

A unos días de cerrar el año, la triste realidad es que nuestro querido México sigue muy dañado. Los casos de contagio siguen en aumento, el covid ya es la primera causa de muerte en el país, los semáforos siguen cambiando a rojo y cada día se acentúa más esta catástrofe epidemiológica que estamos viviendo.

La falta de voluntad de nuestro gobierno para actuar con responsabilidad tiene que acabar. Tenemos que implementar medidas efectivas de precaución sanitaria y, sobre todo, destinar recursos para asegurar la recuperación como lo han hecho otros países. En naciones como Reino Unido, Japón, Chile y Estados Unidos lo que vemos es otra historia. La detección temprana a través del aumento en el número de pruebas, las medidas de confinamiento paulatino, las políticas preventivas como el uso obligatorio del cubrebocas y los diversos apoyos a quienes generan empleos, están permitiendo que sus ciudadanos reciban la vacuna con tranquilidad, mirando como la curva de contagios sigue cayendo cada día.

La semana pasada, México recibió el primer lote de vacunas, llegaron pocas y tarde, solo 45,000 del millón de dosis que prometió el Gobierno Federal. Sin embargo, la adquisición no es todo, ya que sin un plan integral que asegure su distribución oportuna, me atrevo a decir que servirá de muy poco. Además, no podemos olvidar que la reciente experiencia de México en este aspecto tampoco es alentadora. En los últimos dos años, el Gobierno de la 4T ha debilitado al Sistema Nacional de Vacunación de manera importante, impidiendo que vacunas convencionales como las del sarampión, la tuberculosis y la influenza lleguen a los que más lo necesitan, incluso para 2021 tiene menos recursos en el Presupuesto.

Según el canciller Marcelo Ebrard la vacuna no terminará de administrarse hasta mediados de 2022, por lo que cobra más relevancia que nunca contener la pandemia aprendiendo de la experiencia internacional. En este 2021 hago votos por un Gobierno más responsable, más transparente y eficiente.

Me despido de este año muy satisfecha del trabajo realizado desde la Cámara de Diputados, deseándoles a cada uno de ustedes mucha salud y prosperidad. El 2021 será un año de enormes cambios y donde habrán de tomarse decisiones trascendentales para la vida de nuestro país, pero la decisión más importante sigue siendo proteger a nuestros seres queridos, con el cariño y la fuerza de siempre. ¡Va por México!

@PerezSoraya