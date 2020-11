Ayer di mi segunda conferencia en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, ahora para alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. En esta ocasión quise abordar un tema que me preocupa muchísimo y es la cultura que tenemos de pagarlo todo con crédito, de comprar hoy y pagar después.

El título de mi plática es el de esta columna y quise hacerlo como una reflexión de qué son las deudas y por qué son el principal obstáculo para la construcción de un patrimonio.

En general, hay cinco reglas de finanzas personales que un padre inteligente le enseñaría a su hijo. Le diría que no importa lo que haga en la vida, o cuánto gane, debería manejar su dinero bajo las siguientes premisas:

1. Gasta menos de lo que ganas, es decir, ahorra. De lo que ganas siempre guarda algo para ti, para construir algo que sea tuyo.

2. No tengas deudas y no gastes dinero que no tienes (o antes de ganarlo). Recuerda: el que debe se convierte en esclavo del que le prestó.

3. Invierte de manera inteligente y diversificada. No pienses en un instrumento de inversión, sino en hacer un portafolio que combine instrumentos de distinto tipo. Entiende los riesgos y aprende a manejarlos y controlarlos.

4. Sé paciente y disciplinado. El patrimonio no se construye de la noche a la mañana sino que es un camino de muchos años, que requiere de pasos constantes. Hay que saber esperar.

5. Protege lo que estás construyendo. No dejes que una situación inesperada lo destruya todo.

Son reglas simples, lógicas, fáciles de entender. El problema es que pocos las seguimos. De hecho, muchas personas hacen exactamente lo contrario, es decir:

• Gastan por encima de sus posibilidades.

• Viven con dinero prestado (se endeudan). Parece que tienen cosas y que les va bien, pero en realidad todo lo deben.

• Por eso, parte del dinero que ganan y que obtendrán en el futuro, no es para ellos ni para construir: es para pagar lo que compraron en el pasado. Trabajan para sus acreedores.

• No tienen paciencia ni disciplina. Por eso compran hoy y pagan después, hipotecando así su ingreso futuro.

En general, las deudas son el mayor obstáculo para la construcción de un patrimonio. Ojo: no quiere decir que el crédito en sí mismo sea malo. Es una herramienta, como una sierra eléctrica: si la usamos bien puede ayudarnos, si la usamos mal podemos cortarnos el brazo y causarnos un daño muy severo.

Estar endeudado compromete nuestro flujo de efectivo: lo que ganamos menos lo que gastamos. Si nuestro flujo es negativo (es decir, gastamos más de lo que ganamos), estamos destruyendo patrimonio y muchas veces, adquiriendo deuda. Si nuestro flujo es positivo, estamos construyendo patrimonio.

Desafortunadamente el uso del crédito como si fuera “lo normal” está muy arraigado. El paradigma de comprar hoy y pagar después. Es normal escuchar, incluso de nuestros padres: “No te preocupes, puedes pagarlo a meses”. Lo que no nos dicen es que las personas endeudadas no suelen tener un colchón para imprevistos y cuando éstos suceden, adquieren más deuda. Nadie se pregunta ¿Qué pasa si pierdo mi principal fuente de ingresos? Muchos lo han sufrido durante esta pandemia.

Pensemos por un momento qué pasa si cambiamos este paradigma y lo sustituimos por: pagar hoy y comprar después. Es decir, planeo mis compras, ahorro para ellas. Esto significa ver y construir hacia el futuro (yo planeo lo que voy a hacer con mis ingresos) y no hacia atrás (no me alcanza para ahorrar, porque parte de lo que gano es para pagar lo que ya compré).