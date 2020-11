El testimonio de Emilio Lozoya ha servido para desvelar uno de los secretos mejor guardados de la narrativa peñista: el candidato priista a la Presidencia de la República en el 2012 reclutó —financiado por la constructora brasileña Odebrecht— a un consultor estadounidense de clase mundial.

¿Peter Schechter fue el estratega de la campaña presidencial de Peña Nieto o fue Videgaray? La prensa local retrató al experimentado asesor —habla seis idiomas y en los últimos 25 años ha trabajado con jefes de Estado y líderes de negocios en cinco continentes— como un simple speechwriter.

Pero su récord es más amplio y como asesor jefe “en campañas políticas de alto nivel” estuvo a cargo del manejo de la estrategia, las encuestas, la gestión de campaña, la publicidad y las relaciones públicas en México, Brasil, Colombia y Argentina.

En la época que trabajó para la campaña priista, Schechter estaba al frente de la firma Chlopak, Leonard, Schechter & Associated, radicada en Washington DC, aunque también gozaba de cierta fama, como comentarista en Telemundo y Univision, así como por ser propietario de la vitivinícola israelí Agur, productora de vinos de alta gama, y haber escrito dos thrillers políticos.

Dos semanas después de los comicios presidenciales del 2012, la oficina de Enrique Peña Nieto ratificó su contrato con Chlopak, Leonard, Schechter & Associates y lo designó su representante en la capital estadounidense, según documentos presentados por la firma ante el Departamento de Justicia. Al 17 de julio de ese año, seis integrantes de la firma habían presentado documentos confirmando que trabajarían como parte de la cuenta de Peña Nieto. En septiembre del 2013, el consultor peñista asumió la dirección del Centro Arsht para América Latina, en el Atlantic Council. De su asesoría ya más no se supo... hasta ahora. Schechter sería el estratega de la campaña peñista a la Presidencia y el venezolano JJ Rendón, el responsable de contener al izquierdista Andrés Manuel López Obrador. De los emolumentos de ambos consultores internacionales no hubo registro en los gastos de campaña acreditados por el PRI ante las autoridades electorales.

Los pagos a Rendón —ahora se sabe— se realizaron con fondos aportados por los representantes de la firma brasileña, por instrucciones de Luis Videgaray. La Fiscalía General de la República investiga la procedencia de esos recursos y su destino final.

En las presidenciales mexicanas, desde 1994, han estado presentes estrategas foráneos. Incluso AMLO en 2012 tuvo entre sus asesores a Jaime Durán Barba y Luis Costa Bonino.

Estrategas mexicanos también han viajado al exterior para asesorar a presidenciables en Centro y Sudamérica. Entre los más polémicos está César Hernández Paredes, fundador de la firma Neurona Consulting, llamada a cuentas en Bolivia y España por sus peculiares formas de cobranza y su involucramiento con Juan Carlos Monedero y otros líderes de PODEMOS.

El uso irregular de fondos electorales durante las campañas del 2019 en España es actualmente materia de indagatorias judiciales, a partir de las revelaciones hechas por el fiscalista sevillano Elías Castejón, quien reveló que Andrea Edlin López Hernández, socia de Hernández Paredes, le ordenó transferir más de 10 millones de pesos provenientes de las arcas del partido español a la firma Creative Advice Interactive Group.

Órdenes por demás sospechosas, porque Neurona y Creative compartían domicilio, en Guadalajara...

Efectos secundarios

REFLEXIONES. Al margen de la disputa por las candidaturas, el senador Germán Martínez Cázares remitió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, una misiva para proponer un decálogo michoacano, al que deberá ceñirse el abanderado de la formación oficialista al gobierno de aquella entidad. “No puede ser gobernador quien le haya levantado la mano amenazante a una mujer”, dice el punto seis, “no será gobernador quien no comprende que las michoacanas son dignas, libres e iguales”. ¿Un destinatario en concreto? Sus iniciales: Cristóbal Arias.

SUSTITUCIONES. Por segunda ocasión, el Ejecutivo federal remitió al Senado de la República una terna para la designación del nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La propuesta anterior incluía al exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, quien además de cuestionamientos sobre su elegibilidad, enfrenta críticas por hurtos y malos manejos al frente de esa institución. Su lugar fue ocupado por Rafael Chong Flores quien previamente había buscado ser titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; la terna está completada por Martha Patricia Jiménez Oropeza y Carlos Alberto Puga Bolio y fue turnada a la Comisión de Administración de la Cámara Alta, donde finalmente rindieron protesta Norma Julieta Del Río y Adrián Alcalá Méndez como integrantes del pleno del Inai.

INDICIOS. El combate a las factureras y las firmas dedicadas a evadir el pago de las prestaciones sociales a través de la administración de nómimas tiene uno de sus escenarios relevantes en Puebla, donde un bloque de EFOS están radicadas. Una lista extensa que incluye a IKGA Comercializadora Nacional, Kapribak Comercializadora, Skadeo y Corporativo Gurdip. Las indagatorias también involucrarían al empresario David Avayou Alemán, accionista mayoritario de la firma Interlift.

ADVERTENCIAS. “Me preocupa que la distribución de vacunas no llegue a las personas adecuadas”, definió el magnate Bill Gates, uno de los principales impulsores de las investigaciones científicas que permitirían combatir al coronavirus SARS-CoV-2. Las noticias sobre la efectividad de las vacunas desarrolladas por Pfizer y Moderna son profusas y han entusiasmado a los mercados, pero el fundador de Microsoft visualiza grandes obstáculos en la distribución de esos medicamentos y se manifestó contra el involucramiento del Ejército en la logística. “Ojalá entendiera mejor lo que la gente piensa que hay un papel militar aquí. Yo no, y no lo encuentro claramente articulado”, advirtió. A todo esto, nada se sabe —hasta ahora— del funcionario que se encargará de esa tarea titánica: Pedro Zenteno, designado por el presidente como titular de Birmex.

