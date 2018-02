En el 2012 tuve la oportunidad de publicar un libro titulado Estudiar, trabajar y ahorrar no es suficiente... ¡Invierte en Bolsa! (el primero de nuestra colección de Biblioteca BX+ / Editorial LID). El primer capítulo del libro hace referencia a un cliente que a sus 70 años de edad quería retirarse y para ello necesitaba “asegurar” un ingreso mensual de 65,000 pesos. Quería saber qué cantidad necesitaba para garantizar dicho ingreso y el resto lo invertiría en Bolsa. Con una tasa de interés Cete 28d en aquel entonces cercana a 4.0%, el cliente requería tener en el banco ¡20 millones de pesos! para tener 60,000 “fijos” al mes. Con mucho trabajo (estudio y ahorro), el cliente me comentó que había logrado un saldo de 14 millones de pesos, una cifra nada despreciable, pero que no era suficiente para su siguiente proyecto de vida. Al reflexionar sobre qué fue lo que le faltó hacer para alcanzar dicho monto, la conclusión fue: invertir además de ahorrar. Esto equivale a una mayor educación financiera.

En la oportunidad de esta semana comparto estadísticas históricas sobre rendimientos con portafolios compuestos invirtiendo en mercados accionarios de México y EU. El libro más reciente de nuestra Biblioteca BX+ se titula: Además, soy empresario en Bolsa y demuestra que los mayores creadores de patrimonios en el mundo han sido empresarios e inversionistas y cómo la inversión bursátil permite ser socio de muchos de ellos. Dese la oportunidad de entender la verdadera oportunidad que ofrece la inversión bursátil. ¡No es apuesta, no es especulación, no es dinero rápido y mucho menos suerte! Actúe hoy pensando en su futuro, establezca objetivos y trabaje todos los días en ellos.

Dueño de Empresas: Invertir en el mercado accionario significa en realidad la posibilidad de convertirse en socio de un grupo de empresarios sumamente exitosos y reconocidos mundialmente cuyas compañías ofrecen grandes proyectos traducidos en importantes beneficios para sus accionistas. Cuando usted invierte en una empresa, recibe los mismos beneficios que el resto de los dueños o accionistas. Nuestra función como analistas-asesores-estrategas es ayudarlo a identificar empresas “extraordinarias” en función de sus fundamentales (buenas perspectivas de crecimiento en utilidades, alta rentabilidad del negocio, sin riesgo por endeudamiento, etcétera). Una vez identificadas las empresas, atendemos una valuación que resulte atractiva; la condición de irracionalidad temporal del mercado accionario permite con frecuencia identificar oportunidades.

MENOS INGRESOS, MÁS ESPERANZA DE VIDA

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualizó recientemente el estudio de ingresos en México. El decil (10%) de las personas en México que registran mayores ingresos al mes (sin considerar los grandes millonarios), promedia 56,000 pesos, quizá un poco más, ya que los resultados provienen de una encuesta (no a todos les gusta decir cuánto ganan). ¡De todos modos es un ingreso muy bajo! Si este grupo pudiera ahorrar 20% de dicho ingreso (muy difícil), el ahorro anual sería cercano a 145,000 pesos. Un departamento “normal” en la Ciudad de México no mayor a 100 metros cuadrados puede costar 4 millones de pesos. ¡Eso equivale a 27 años de ahorro! Lamentablemente, muy pocas personas en México logran acumular 20 millones de pesos. Agregue el hecho de que la esperanza de vida se ha incrementado de manera sustancial. ¡En el último siglo, los humanos viven 40 años más! Hace 100 años, las personas morían en promedio a los 30 años. El desarrollo médico, una mejor cultura de salud (alimentación y ejercicio) y demás han hecho que la esperanza de vida promedio ahora sea poco más de 80 años. El Consejo Nacional de la Población identifica entidades en las que 30% de los hogares mexicanos tiene un jefe de familia de 60 años o más, el porcentaje de este sector de la población que se declaró ocupada alcanza 41.9% para los hombres, lo que refleja la necesidad de gran parte de la población de seguir laborando para subsistir pese a estar próximos o en edad de retiro. La pregunta es: ¿cómo quiere vivir ese mayor tiempo? ¿Quiere seguir trabajando por necesidad o por gusto? ¿Le preocupa? ¿Está haciendo algo?

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Aquí tiene la tabla del Inegi que muestra la distribución de ingresos trimestrales promedio por segmentos de población divididos en deciles (10% cada uno). La cifra mensual del decil más alto (casi 170,000 pesos), corresponde a 56,000 pesos. Con mucha frecuencia, al preguntar “¿cuánto cree usted que es el ingreso mensual promedio de 10% de las personas que más ganan en México?, la respuesta asume promedios mayores a los 300,000 pesos. México es más que el Paseo de la Reforma, Santa Fe, Insurgentes u otras avenidas y lugares en donde un grupo limitado y afortunado de mexicanos se desarrolla. Hay que darse una vuelta por distintas colonias, estados y municipios para entender la realidad del país y validar el promedio de 56,000 pesos.

