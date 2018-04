La reconvención del Presidente Enrique Peña Nieto al mandatario norteamericano Donald Trump, quiéranlo o no, hará que la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos sufra un todavía imperceptible cambio.

Con su mensaje firme al inquilino de la Casa Blanca, el Presidente Peña Nieto ha trazado un límite a lo que el gobierno mexicano está dispuesto a tolerar, lo cual ya lo comprometió a él, a su gobierno y a quien quiera que gane la elección de julio.

A pesar de las críticas de los que tienen el cerebro cubierto de prejuiciosas telarañas, a la mayoría de los mexicanos la firmeza del mensaje le generó expectativas. Y, a corto y mediano plazo, ese límite regirá la relación con Washington.

Violencia, un acertijo irresoluble

Los candidatos y la candidata a la Presidencia de la República han abordado, cada uno desde su propia visión, el problema de la violencia criminal en tantas comunidades de la República.

Unos, como López Obrador, se sumergen en franciscas reflexiones; otros, como Anaya, dicen y dicen, sin decir nada, mientras que José Antonio Meade y Margarita Zavala son rehenes de la política actual.

Para atender la brutal realidad que viven tantas comunidades pequeñas, dispersas y alejadas de los centros urbanos, ninguno tiene una respuesta. Quizá por cálculo electoral, por corrección política, pero también es posible que no sepan qué hacer con esa violencia que hace de las bandas criminales el poder real en tantas regiones.

Elecciones: ¿alguien escucha al INE?

Ha dicho una y otra vez el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova lo dicho ayer. Que en las elecciones de julio no habrá fraude ni habrá “caída del sistema”.

Lástima, porque ni Morena ni el anayista Frente quieren escuchar. Cada uno a su modo construye su propia leyenda de cómo “el sistema les robará su inminente triunfo”. Y, tristemente, no falta gente en los medios que repiten las mismas tonterías con una impresionante cara dura.

No importa, el INE y sus consejeros deben explicar y explicarnos con manzanitas como se reciben, como se cuentan los votos, quienes los reciben y quienes los cuentan, para que cada día más ciudadanos de a pie estemos informados. De los partidos y sus corifeos ni hablar, a esos hay que dejarlos por imposibles. Ni ven, ni oyen, como aquel clásico.

NOTAS EN REMOLINO

Durante la semana que comienza se reunirán los obispos católicos en Lago de Guadalupe. Será la tradicional reunión, a la cual acudirán, por separado por supuesto, Margarita Zavala, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y, dicen que también Andrés Manuel López Obrador… Como sea, a donde ya confirmó su asistencia el candidato presidencial de Morena es al Tec de Monterrey, en la capital de Nuevo León. Algunos creen que será una visita difícil. No cabe duda, el que no conocer a Dios, a cualquier santo se le hinca… Quizá ha pensado poco el candidato presidencial del Frente Ricardo Anaya al dar su apoyo al gobernador de Chihuahua Javier Corral, quien en su fuga hacia adelante ha descalificado a la Conago y pretende encabezar una rebelión fiscal de los Estados, cuyas consecuencias tendría que sortear el queretano en caso de ganar la Presidencia. Claro, a menos que no espere ganar… Sólo quienes no conozcan la frontera entre México y Estados Unidos pueden creerse el cuento de Trump de que ya la selló… Quien cumple con lo que le encomiendan es el senador Alejandro Encinas. Mañana dará una conferencia sobre el nuero aeropuerto de Ciudad de México, por supuesto…