Mientras que en muchas economías desarrolladas la actividad comienza a restablecerse, caso muy claro la estadounidense tras el millonario programa de estímulos que recién logró Joe Biden, aquí la mejora será desesperadamente lenta.

El ritmo de vacunación tampoco ayuda y tras la Semana Santa son elevados los riesgos de una tercera ola, amenaza terrible para muchos rubros. Es el caso del restaurantero, uno de los más afectados con la pandemia del Covid-19 junto con el turismo o los espectáculos.

Como le adelanté apenas esta semana hubo cambio de estafeta en la cámara de restaurantes (Canirac). Germán González Bernal sustituyó a Francisco Fernández Alonso a quien tocó un último año para el olvido.

El también director del Maison Kayser ya trae una agenda muy activa. Obvio un tercer rebrote se ve con resquemor, pero no se quiere quitar el dedo del renglón en cuanto a poder mejorar los aforos y los horarios permitidos, muy acotados.

La CDMX para esa industria es nodal, dado que representa un 22% de ese negocio en el país. Hay la intención de buscar una entrevista con Claudia Sheinbaum. También es muy importante mejorar las condiciones operativas en el Edomex, Puebla e Hidalgo.

Pese a que en el mapa hay estados cuya actividad casi ya se restableció como Chihuahua, Coahuila, NL, Durango, Jalisco, todavía en el primer bimestre se reportaron cierres de restaurantes. González Bernal estima que en este mes terminó la sangría. Están los negocios que seguirán adelante, al igual que la fuerza de trabajo que logró mantenerse.La purga fue severa. El valor de la industria restaurantera cayó 23% en 2020 y se cree que al menos tomará siete años recuperar el tamaño que tenía el mercado antes de la crisis.

Se calcula que el número de restaurantes que cerraron de marzo del año pasado a febrero del 2021 fue de 120,000 unidades, o sea el 20% del universo nacional con la pérdida de 400,000 empleos.

En ese sentido no se ha quitado el dedo del renglón para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pueda autorizar un plan de incentivos. Canirac insistirá con el legislativo para su eventual aprobación en el presupuesto del 2022. No se ve fácil, pero no hay peor lucha que la que no se hace.

Como quiera una muy triste realidad.

Banamex plantea análisis de cambio pro Biva

Y antes de que hoy finalizara la extensión del plazo que concedió Conamer que dirige Arturo Montoya para los comentarios del anteproyecto que modifica la circular única de casas de bolsa para la “mejor ejecución” que elaboró la CNBV de Juan Pablo Graf, también se sumó a última hora Citibanamex que dirige Manuel Romo. Igual reprobó los ajustes orientados a favorecer a BIVA que dirige María Ariza, ya que no representa un beneficio para la clientela. De ahí que sugiriera conformar un grupo de trabajo con expertos del gremio para buscar mejores alternativas. Ya antes se manifestaron Banorte de Marcos Ramírez y GBM que comanda Diego Ramos. Lo cierto es que el rescate de BIVA tiene sus bemoles y no necesariamente fortalecería la actividad bursátil.

Salazar reunión en CCE y rechazo a Cervantes

Aunque en la IP hay quien da por un hecho que Carlos Salazar no se reelegirá para otro año en el CCE, el ex de Femsa aún no oficializa su parecer. Viene una reunión de planeación estratégica en abril y ahí seguramente habría mayor claridad. Lo que es un hecho es que la posible llegada de Francisco Cervantes no es tan bienvenida por todos los miembros del organismo cúpula. Hay quien visualiza al de Concamin vinculado a un grupo de intereses muy específicos del sector privado y demasiado cercano a Palacio Nacional. Esto último en especial sería dañino para lograr el diálogo de calidad que tanto se requiere con el gobierno, máxime el difícil entorno económico, ahora enmarcado en los forcejeos electorales al rojo vivo. Así que nada escrito.

@aguilar_dd