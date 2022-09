Ayotzinapa: hora de la verdad y la justicia

Aliado a un grupo de académicos e informadores, vilipendiado por un amplio espectro de comentócratas cuatroteístas, el INAI gasta mucho en la organización de eventos, el financiamiento de obras editoriales, el blindaje de una plataforma chanflona y la promoción del derecho a saber… lo que más conviene a las causas de los integrantes de su pleno.

En el debate sobre la documentación y la búsqueda de justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los cinco comisionados han publicitado su compromiso con la apertura de los expedientes. ¿Acaso antes no tenían ese mandato? Su disposición, en cualquier caso, no se traduce en acciones efectivas. Los datos no mienten: 1,508 solicitudes de información han sido tramitadas ante la FGR, la Sedena y Gobernación, entre otras instancias gubernamentales desde hace ocho años. Solo 1% de esas peticiones han recaído en recursos de revisión resueltos por ese órgano autónomo.

La publicación del informe íntegro de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y de recientes resoluciones judiciales, en vísperas del octavo aniversario de los hechos funestos en Iguala, fue censurada por el subsecretario Alejandro Encinas y por los representantes de los padres de los normalistas.

El funcionario federal se quejó de la filtración del documento entregado a la fiscalía y exigió una investigación para localizar al responsable. “Debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor (pero), no a la prensa”, expresó por su parte el Centro Prodh.

Las fuentes y los periodistas que decidieron hacer público el informe invocaron al interés público para divulgar las informaciones. Encinas y los defensores de los padres de las víctimas se quejan de un ejercicio irresponsable de la libertad de expresión, de una falta de respeto a los estudiantes desaparecidos y sus familias.

¿Una filtración “responsable” de un documento testado, con información sensible, pero sin clasificar aun? ¿Un ejercicio periodístico poco ético? Ante los reclamos, los comisionados del INAI ni siquiera atinaron a definir una postura, pero la reconstrucción de la noche de Iguala y la narrativa de la verdad histórica han quedado hechas añicos.

Efectos secundarios

REEMPLAZOS. Antes de que concluya el tercer trimestre del 2022, deberá ratificarse la llegada de Manuel Agustín Calderón De las Heras a la dirección general de Agroasemex. El anterior director, Breno Loreno Salerón partió casi tan silenciosamente como llegó a la aseguradora especializada en coberturas agroalimentarias y el pago del Fonden y tras de sí deja un año de trabajo discreto, manchado por una ulterior polémica: la cotización que presentó en la licitación internacional para cubrir la prima de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, que finalmente fue entregada a Inbursa, porque ofreció un mejor precio.

PALANCAS. El rector de la UNAM, Enrique Graue, visitó el campus Juriquilla de la máxima casa de estudios y junto con el gobernador Mauricio Kuri recorrieron el nuevo laboratorio de órtesis y prótesis. El mandatario panista expresó que solo con educación y trabajo será posible sacar adelante al país, por lo que urgió a los actores políticos y sociales a aportar a la innovación y al desarrollo tecnológico.