De malas, Alfonso Durazo Montaño fue de Palacio Nacional a San Lázaro con los mismos argumentos y la misma fortuna: ni los periodistas que cubren la conferencia de prensa matutina ni los legisladores de oposición validaron su versión sobre el culiacanazo. De hecho, lo acusaron de mentiroso.

Alterado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana compareció ante los medios y ante los diputados federales. Sobre la primera versión que divulgó sobre el operativo fallido —un patrullaje de rutina permitió identificar a Ovidio Guzmán e intentar su aprehensión— tuvo la oportunidad de aclarar: “Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta, y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el gabinete porque, además, no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie”.

Una cosa es el vacío de información, otro muy distinto el divulgar información falsa o equivocada, argumentó Durazo. Y recibió el espaldarazo presidencial. En San Lázaro fue cercado por las camisetas negras del PRD y las cartulinas del PAN.

La molestia entre el alto mando militar con las decisiones de los funcionarios de la Cuarta Transformación es notoria. Y fue palpable, con las exigencias de las bancadas del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados, quienes demandaron la renuncia del secretario Durazo Montaño, por su incompetencia.

“Ni busqué esta responsabilidad, pero tampoco la eludiré”, reviró el político sonorense, en medio de la tormenta. En la Sedena revelaron que existe una corriente que buscaría reforzar al equipo de la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia con expertos en temas de seguridad nacional, con nexos con las fuerzas armadas.

Es el modelo García Harfuch, refieren, en alusión al jefe de la policía en la CDMX. Y apuntan a Miguel Ángel Godínez, hijo del exjefe del Estado Mayor Presidencial del presidente José López Portillo, de excelentes credenciales con la tropa y oficiales en el extinto cuerpo de guardias presidenciales, pero sobre todo con cercanía al general secretario.

El general Sandoval y el general Godínez son graduados del arma de caballería.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿CONFABULADOS? Apenas lleva dos meses Luis Miguel Gerónimo Barbosa como gobernador de Puebla y ya ha visto pasar tres titulares por la secretaría de Administración. El primero, Salomón Kuri, apenas estuvo tres semanas y renunció por “motivos personales”. María de la Luz Concepción entró al quite, pero sólo aguantó un mes. Ahora, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, quien de inmediato tendrá que resolver la asignación del contrato de servicios de alimentos para los reclusorios y centros estatales de readaptación en aquella entidad oriental. Entre los licitantes está una filial de Grupo Kosmos, el polémico consorcio de los hermanos Ilja y Jack Landsman. Kosmos ha obtenido con el actual gobierno federal 45 contratos. El monto de dichos contratos asciende a 436 millones 547,228 pesos. Y 39 de dichos contratos han sido por adjudicación directa, esto significa que cerca de 80% de los contratos ganados en el nuevo sexenio fueron entregados sin privilegiar la calidad y el precio de los productos y servicios. La empresa beneficiada ha sido señalada por la mala calidad en sus alimentos y como ejemplo de ello, más de 5,000 reos se enfermaron en penales abastecidos por Kosmos. Además, esta empresa ha sido denunciada por entregar despensas con productos de dudosa calidad y bajos nutrientes.

ASIMETRÍAS. Con los logotipos de la Secretaría de Hacienda y de la Cámara de Negocios México-India, circuló la invitación para una reunión con Arturo Herrera, en Palacio Nacional. La cita ocurrió ayer muy temprano y fue breve, pues el titular de la dependencia tuvo que acudir a la asamblea del IMSS, pero Inder Pal Singh y sus invitados conocieron de primera mano sobre las compras consolidadas del 2020. Ante tales gestos, la industria mexicana espera que se les aplique el mismo rigor a locales y foráneos. ¿O es que darán preferencias a extranjeros? Las asimetrías son evidentes, pues las firmas asiáticas reciben subsidios.

RECLAMOS. Después de dos años, la Cámara de Diputados deberá dar trámite a una solicitud de juicio político contra el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El fallo de un tribunal de circuito también eximió de responsabilidad a los funcionarios de la Cuarta Transformación, pues la acusación es contra el político regiomontano, presunto responsable de haber incurrido en falsedad de declaraciones durante una comparecencia. Guajardo también es sujeto de una denuncia que sustancia la FGR. También en el Poder Judicial pronto habrá noticias sobre el juicio político que Ricardo Garza Espíritu, aspirante a titular del OIC en el Inegi, presentará contra los integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. Además del amparo indirecto, acudirá ante la CIDH para reclamar indemnización.

ENFRENTADOS. Han pasado cinco años del derrame de líquidos lixiviados de una mina de Grupo México que llegó al río Sonora. La empresa de Germán Larrea creó un fideicomiso para pagar a los afectados y remediar las afectaciones al afluente. El titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, tiene programada una gira a la zona afectada que quedó en suspenso luego de que Poder y la Red Mexicana de Afectados por la Minería amagaran con boicotear su estancia y bloquear los accesos a la mina. El funcionario federal también recibió un estudio de una agrupación profesional de hidrología subterránea, en la cual se informa que no existen riesgos para la salud de los habitantes de la región, ni peligros ambientales. Las aguas del río muestran rastros de minerales, revelan, de manera natural. Y que las medidas tomadas por Grupo México resultaron efectivas al neutralizar la acidificación del agua tras el derrame, las concentraciones de metales en sedimentos y suelos de áreas afectadas son menores a las detectadas en muestras naturales.

VISITANTES DISTINGUIDOS. El mural de estilo huichol, “La Creación del Universo”, de la artista Marianela Fuentes Guardiola y del empresario Gustavo Cárdenas Moreno, fue montado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ayer lo inauguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real. La pieza elaborada con más de 5 millones de chaquiras de colores se podrá disfrutar durante los próximos nueve meses, luego migrará a tierras europeas.