Uno supone que la reticencia a comprometerse llevó a los magistrados del Tribulan Electoral del Poder Judicial de la Federación a, con lenguaje sibilino, regresar al INE el caso de la candidatura a gobernador de Félix Salgado Macedonio.

Es impensable que los magistrados ignoraran la amenaza de Salgado Macedonio: “si no estoy en la boleta no habrá elecciones” y aun así declinaran su responsabilidad como tribunal que tiene la última palabra y sienta jurisprudencia electoral.

Hay díscolos sospechosistas que suponen que “la no decisión” de los magistrados encuadra en la estrategia palaciega para desgastar implacablemente al INE y por eso les dejaron a los consejeros la víbora chillando.

Borroso volantazo ideológico en la SEP

Hace cinco días, en este espacio de El Economista se calificó como cortina de humo el aviso de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, de no pagar honorarios a diseñadores de libros de texto para disimular un “volantazo ideológico”.

Hubo quienes creyeron era mera especulación, pero ayer 11 de abril, en Puebla, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se cambiarían contenidos de los libros de texto para eliminar las tesis neoliberales que, “hasta cambiaron la historia”.

Quizá tenga razón, pero es innegable que la tarea de cambiar los contenidos se hace a escondidas y hasta hoy sólo oímos retórica como la de Marx Arriaga, quien dijo que el volantazo ideológico “pone fin a 62 años de sometimiento”.

¿Cómo es la migración segura y ordenada?

Ha explicado la Casa Blanca que la renuncia de la embajadora Roberta Jacobson como encargada de la NSA de asuntos de la frontera con México, es porque el trato era que serviría solamente los primeros cien días del gobierno de Biden.

Aceptando sin conceder las razones de la Casa Blanca, el hecho es que la autoridad de los asuntos migratorios y el trato con México estará a cargo de la Vicepresidente Kamala Harris, quien propone migración ordenada y segura.

En Palacio Nacional coinciden, pero uno se pregunta si lo de ordenada y segura significa lo mismo aquí que allá en las oficinas de la vicepresidenta Harris, la ruda y durísima contendiente que vimos debatir cuando disputaba la candidatura a Biden.

NOTAS EN REMOLINO

Los especialistas explican que el manejo de la macroeconomía por Palacio Nacional ha sido impecable, pero, aunque le dan la razón por no endeudarse, revelan que de alguna manera las dificultades se trasladaron a los Estados, cuyos gobiernos han tenido que contraer muchos créditos a corto plazo... Tal parece que hay intenciones de confrontar a la FGR de Alejandro Gertz Manero y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto al revelar que la fiscalía no judicializa las denuncias que recibe... Tatiana Clouthier, titular de Economía, tendrá que aclarar en Palacio que no hay que confiarse en que quienes se quejen por políticas públicas mexicanas ante la OMC deben esperar sentados, porque los paneles para dirimir controversias no tienen jueces, pues Washington tiene un interminable arsenal de sanciones no arancelarias a imponer si lo apuran... Hay informes, pero no acciones concretas contra los tratantes de personas que se llevan a las menores de 18 años...