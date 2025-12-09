​7 años de Morena: estancamiento de la economía por políticas internas

En contraste con las celebraciones oficiales de lo sucedido en las administraciones de AMLO y Sheinbaum, la economía mexicana está virtualmente estancada, ha crecido muy poco en promedio, menos de 1%, lejos de siquiera mantener el ingreso per cápita, y mucho menos que en sexenios anteriores.

En el sexenio 1995-2000 el crecimiento anual promedio del PIB fue 3.5% -aun con la crisis del 95-; en los tres sexenios posteriores fue 1.9%, 1.4% y 2%. Bajo e insuficiente, sí, pero mejor que en estos siete últimos años.

Una política económica acertada, en sentido amplio, es necesaria para el crecimiento económico, aunque quizá no suficiente. Pero una política equívoca e inconsistente ciertamente lo inhibe, más aún a la larga. Y esto es lo que pasa desde 2019.

La economía ha enfrentado problemas exógenos significativos

Entre 2019 y 2025 el crecimiento de México ha sido el vigésimo de 24 países de América, superando sólo a Argentina, Surinam, Haití y Venezuela. Conspicuamente superado por Estados Unidos, Canadá y todo Centroamérica. Post COVID, el país creció menos que EU, que el conjunto global de países emergentes y en desarrollo y que los de Latinoamérica y el Caribe.

La amenaza de los aranceles de Estados Unidos afecta a todo el mundo. Pero hasta ahora menos a México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que, entre 52 países, el arancel promedio ponderado efectivo para México está en el lugar 49. Y aun así calcula que en 2025 el crecimiento del país se situará en lugar 31 entre sus 38 países miembros y en el 18 dentro del G-20. Para 2026, estima que estará en los lugares 29 y 13, respectivamente.

Los obstáculos autoinfligidos son más importantes

El continuo encarecimiento del trabajo formal, ahora con 13% adicional de salario mínimo (y próximamente la semana laboral de 40 horas), inhibe la creación y crecimiento de empresas y el emprendimiento en el sector formal de la economía.

Más a largo plazo, la política desalienta la productividad que el crecimiento requiere. La productividad laboral ha caído 6% desde 2019. Y varias políticas tienden a obstruirla a futuro: educación, salud, seguridad e infraestructura públicas.

La OCDE reporta con preocupación que la productividad de los países miembros aún aporta al crecimiento, pero menos que antes. En contraste, en México no ha aportado por años o lo ha hecho de manera insignificante.

Concluyendo, el estancamiento de la economía se debe principalmente a las políticas internas adoptadas en los últimos en años. Los eventos exógenos han influido, pero en otros tiempos y en otros países la recuperación ha sido más rápida y el desempeño económico más sólido.