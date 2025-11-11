Wall Street sube impulsado por el progreso en la Cámara Alta de Estados Unidos

Wall Street cerró el lunes al alza, liderado por grandes ganancias en Nvidia, Palantir y otras importantes empresas tecnológicas relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA) tras el progreso en Washington para poner fin a un cierre del gobierno en Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0.81%, para terminar en 47,368.54 unidades, el S&P 500 ganó 1.54% en los 6,832.47 enteros, mientras que el Nasdaq Composite subió 2.27% para terminar en los 23,527.17 puntos.

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo ganó 5.79%; la empresa de análisis de datos de IA Palantir subió 8.8 % y Alphabet, matriz de Google, escaló 3.89 por ciento.

El índice de semiconductores de Filadelfia subió 3.02 por ciento.

“Esto es un rebote después de haber estado ligeramente sobrevendido la semana pasada. Es otro ejemplo de que el mantra de ‘comprar en la caída’ realmente está actuando con rapidez en el sector tecnológico y de la IA”, dijo Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión de Baird en Louisville.

El índice de volatilidad (VIX), conocido como el “indicador del miedo”, bajó 7.76% a 17.60 puntos, retrocediendo desde el máximo de tres semanas del viernes.

El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos podría terminar esta semana después de que un acuerdo superará un obstáculo inicial del Senado el domingo por la noche, aunque no estaba claro cuándo el Congreso daría la aprobación final.

“El optimismo crece tras un fin de semana de negociaciones que elevó las expectativas de una reapertura parcial antes del feriado de Acción de Gracias. Sin embargo, el acuerdo aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes, lo que mantiene cierta cautela en los mercados” escribieron analistas de Valmex Casa de Bolsa en un reporte.

Sector aeronáutico bajo presión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el lunes que los controladores aéreos regresaran al trabajo mientras los viajeros sufrían el peor día de interrupciones desde el inicio del cierre del gobierno estadounidense.

Las acciones de las aerolíneas más grandes de EU cerraron con fuertes pérdidas.

American Airlines (-2.53%), Alaska Airlines (-1.33%) y United Airlines (-1.32%) revirtieron las ganancias iniciales y cerraron en terreno negativo.

Además, Delta Airlines retrocedió 0.54%, mientras que JetBlue perdió 0.34 por ciento.

American Airlines dijo que más de 250,000 vuelos de clientes fueron cancelados o retrasados durante el fin de semana. “Esto es simplemente inaceptable y todos merecen algo mejor”, dijo el director de operaciones de American, David Seymour.

La Administración Federal de Aviación ordenó a las aerolíneas reducir 4% de los vuelos diarios a partir de la semana pasada en 40 aeropuertos importantes debido a preocupaciones de seguridad en el control del tráfico aéreo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que podrían llegar a 15 o 20% si el cierre no termina. (Con información de Reuters)