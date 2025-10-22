Wall Street retrocede; acciones de Netflix presionan con un desplome de casi 10%

Los tres principales índices de Wall Street operan con pérdidas la mañana de este miércoles. Los inversionistas reaccionan negativamente a un desplome de los títulos de Netflix, luego de presentar un reporte que regresa a la discusión las exigentes valoraciones del mercado.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.23% a 46,815.99 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, baja 0.32% a 6,713.90 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.78% a 22,773.49 puntos.

Las acciones de Netflix (-9.75%) se desploman a niveles no vistos desde mayo tras reportar cifras trimestrales por debajo de lo esperado. La plataforma de streaming atribuyó la baja en este ejercicio a un impuesto en Brasil de 10% sobre algunos pagos, no calculado antes.

NetflixTradingview

“No es un impuesto específico de Netflix. Ni siquiera es específico del streaming”, dijo Spence Neumann en la conferencia telefónica sobre este reporte Sin este gasto, agregó, “habríamos superado nuestra previsión de ingresos y margen operativo del tercer trimestre", añadió.

Por otra parte, el fabricante de chip Texas Instruments cede 5.3% en reacción a previsiones de ingresos y beneficios por debajo de lo esperado. Otras empresas similares caen y el índice de semiconductores de Filadelfia cae 2.23% tras haber tocado un máximo récord el lunes.

El Dow Jones marcó un máximo ayer, mientras que Apple (-1.31%) ha anotado dos máximos consecutivos esta semana. Con valoraciones tan altas y sin referencias sobre política monetaria de cara a la reunión de la Fed por el shutdow, la sensibilidad a los reportes es mayor.