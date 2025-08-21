Wall Street opera con pérdidas tras reporte de Walmart y en espera de Jackson Hole

Los tres principales índices de Wall Street operan con pérdidas la mañana de este jueves. El mercado toma dirección negativa en esta jornada, cauteloso en espera del simposio anual de banqueros centrales de Jackson Hole, y tras los resultados trimestrales de Walmart.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cae 0.11% a 44,888.98 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cede 0.13% a 6,387.43 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.15% a 21,140.50 puntos.

Los títulos de Walmart (-4.02%) caen después de que elevó sus ventas y beneficios en el año fiscal, por la fuerte demanda de los compradores, pero también después de incumplir con las expectativas de beneficios trimestrales debido a los mayores costos por los aranceles.

Varias empresas minoristas presentaron resultados trimestrales esta semana, con cifras mixtas que no abonan al sentimiento de un mercado atento a las noticias sobre política monetaria. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará un esperado discurso mañana.

Mientras tanto, en datos laborales, las nuevas solicitudes iniciales de subsidios por desempleo aumentaron en 11,000, su mayor incremento desde fines de mayo, a 235,000, en la semana finalizada el 16 de agosto. El consenso de analistas esperaba un dato de 225,000.