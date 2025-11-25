Wall Street opera mixto; la fuerte caída de Nvidia golpea al índice Nasdaq

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este martes. El Dow Jones sube, mientras los inversionistas siguen evaluando la posibilidad de que la Reserva Federal baje la tasa en diciembre, y el Nasdaq cae golpeado por el descenso de Nvidia.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.62% a 46,737.72 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, opera estable con 6,705.03 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico baja 0.45% a 22,769.83 unidades.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se sumó ayer a otros funcionarios que apoyan la posibilidad de bajar la tasa en diciembre. Según la herramienta FedWatch, de CME, que sigue los futuros de la tasa clave, en diciembre, un recorte de 25 puntos base es 84.9% probable.

Wall Street subió ayer con fuerza en una sesión liderada por los títulos de Alphabet (+0.46%), que hoy vuelven a subir extendiendo los máximos. Sin embargo, Nvidia (-5.04%), la empresa más valiosa del mundo, cae por la posibilidad de que Meta (+2.24%) use chips de Google.

En la agenda macroeconómica, el Departamento de Comercio publicó las ventas minoristas de septiembre, con un aumento de 0.2%. Los analistas esperaban una subida de 0.4%. Además, el índice de precios al productor (IPP) subió 0.3% en septiembre, en línea con estimaciones.