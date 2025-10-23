Wall Street opera con ganancias; acciones de Tesla e IBM caen por reportes trimestrales

Los tres principales índices de Wall Street suben levemente la mañana del jueves. Los débiles resultados trimestrales de IBM y Tesla limitan el apetito por riesgo, en un mercado que continúa atento a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y al shutdown.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, gana 0.10% a 46,637.25 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.38% a 6,724.66 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanza 0.70% a 22,899.64.

Los resultados trimestrales de Tesla (-5.3%) no cumplieron las expectativas y sus acciones caen con fuerza. La mejora de sus ingresos fue opacada por la fuerte caída de sus ganancias, en lo que fue el primer reporte de la temporada para el grupo de los siete magníficos.

Por otra parte, los títulos de IBM (-5.4%) caen después de que la compañías dio a conocer una desaceleración en los ingresos de su unidad de servicios en la nube y pese a que los ingresos generales avanzaron 8.87% y las utilidades por acción superaron las previsiones.

En medio del cúmulo de informes trimestrales, el repunte de las acciones estadounidenses ha perdido empuje, mientras los inversionistas continúan atentos a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y al cierre del gobierno federal en su día número 22.

Los inversionistas se preparan para conocer mañana un dato de inflación de septiembre en Estados Unidos, que será la primera referencia clave para el mercado desde que comenzó el shutdown, y que servirá como brújula antes de la reunión de la Reserva Federal.