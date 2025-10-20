Wall Street opera con ganancias; acciones de Apple suben más de 4%

Los tres principales índices de Wall Street avanzan en este inicio de semana. Las acciones en Estados Unidos suben, impulsados por un sólido desempeño de los títulos del gigante Apple, mientras los inversionistas centran su atención en la temporada de reportes del 3T.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.77% a 46,548.22 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.94% a 6,726.86 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico gana 1.37% a 22,990.95.

Una correduría mejoró su recomendación para Apple a "Compra" desde "Mantener" y elevó su precio objetivo a 315 dólares desde 226. Sus expertos citaron la gran demanda del iPhone 17, superior a lo esperado, y un ciclo de crecimiento que se extendería hasta 2027.

Los títulos de Apple suben con fuerza e impulsan a un mercado ya expectante por el buen inicio de la temporada de reportes del tercer trimestre. Esta semana reportarán Tesla (+1.18%), Ford (+0.88%), Netflix (+2.89%), P&G (+0.56%), y Coca-Cola (+0.01%) y otras grandes.

El consenso para el crecimiento de las utilidades de empresas del S&P 500 es de alrededor de 10%. Los inversionistas buscarán motivos para mantener su optimismo en medio de un cierre parcial del gobierno estadounidense que ha afectado la publicación de indicadores.

En este escenario, el informe de precios al consumidor del viernes será clave esta semana. Los inversionistas buscan referencias antes de la reunión de política monetaria de la Fed el 28 y 29 de octubre, en la que se espera un nuevo recorte de 25 pb a la tasa de referencia.