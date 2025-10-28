Wall Street extiende récords; el mercado mira hacia los reportes de grandes tecnológicas

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este martes. Los inversionistas extienden las compras de acciones tecnológicas, acrecentando los máximos récord, mientras los reportes trimestrales son los protagonistas en una semana de catalizadores relevantes.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.44% a 47,755.49 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.10% en 6,881.92 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanza 0.47% a 23,748.31.

Los inversionistas esperan recibir esta semana la mayor carga de resultados dentro del grupo de gigantes tecnológicos. Presentarán mañana Meta Platforms (+0.12%), Alphabet (-0.89%) y Microsoft (+1.95%), seguidos por Apple (-0.02%) y Amazon (+0.89%), el jueves.

Impulso tecnológico

Los títulos de Microsoft se disparan tras haber alcanzado un acuerdo que permite a OpenAI reestructurarse en una sociedad que tendrá fines de lucro y benéficos, al tiempo que otorga a Microsoft una participación de 27% en la desarrolladora de la herramienta ChatGPT.

Por su parte, Apple superó por primera vez el hito de 4 billones de dólares en valor de mercado a primera hora del día, alcanzando un nuevo máximo histórico en medio de la euforia por el ya exitoso iPhone17. Posteriormente, sus títulos cedieron terreno para cotizar estables.

Buenos reportes

Esta mañana sobresale el comportamiento de la aseguradora médica UnitedHealth Group (+1.05%), que informó resultados del tercer trimestre, que superaron las expectativas, con unas ganancias 12% mayores en comparación con las del mismo periodo, pero de 2024.

"Los beneficios están siendo mucho mejores de lo esperado y las previsiones, bastante buenas, lo que está ayudando a sostener el mercado durante la paralización del Gobierno y todos los rumores sobre los aranceles", dijo Robert Pavlik, gestor de carteras de Dakota Wealth.

Otros catalizadores clave

Los inversionistas también se preparan para conocer mañana la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME, el mercado descuenta un ajuste de 25 puntos base a la tasa clave con casi 100% de probabilidad.

Por otra parte, los inversionistas esperan con atención la reunión de los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, quienes dialogarán el jueves, en Corea del Sur, en torno al marco de un acuerdo para resolver algunas de sus diferencias comerciales.