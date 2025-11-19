Wall Street cierra positivo, en espera del reporte trimestral de Nvida

Los mercados accionarios cerraron en terreno positivo la jornada de este miércoles tras cuatro sesiones consecutivas a la baja del Dow Jones y del S&P 500; los inversionistas esperan el reporte de Nvidia al cierre de mercado.

El Promedio Industrial Dow Jones mejoró 0.10%, a 46,138.77 unidades, el índice S&P 500 avanzó un 0.38%, a 6,642.16 unidades y el Nasdaq Composite subió un 0.59%, a 22,564.23 unidades.

“Bolsas con sesgo positivo a la espera del reporte de Nvidia al cierre de mercado. La atención estará en la evolución de sus ventas en China y el ritmo de inversión en IA por parte de las grandes tecnológicas. Las cifras podrían marcar un punto de inflexión en el mercado, especialmente después de cuatro sesiones consecutivas de caídas, mientras que cualquier sorpresa negativa añadiría presión y elevaría la volatilidad”, afirmaron analistas de Banorte.

Las acciones de la tecnológica terminaron la jornada con un incremento de 2.85% y cotizaron en 1876.52 dólares cada una.