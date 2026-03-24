Wall Street cierra con pérdidas moderadas por cautela sobre la guerra en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este martes. Los promedios bajaron, con el sector de servicios de comunicación liderando las bajas, arrastrado por un fuerte movimiento negativo en las acciones de Alphabet.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.18% a 46,124.06 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.37% a 6,556.37 puntos. El Nasdaq Composite perdió 0.84% a 21,761.89 puntos.

En el segundo día de los cinco que Estados Unidos aplazó los ataques a plantas eléctricas de Irán, el periódico estadounidense The New York Times informó que el gobierno de Donald Trump envió a Teherán un plan con 15 puntos para terminar con la guerra.

Trump ordenó la pausa a los ataques ayer lunes, argumentando avances en los diálogos para terminar con la guerra. Sin embargo, funcionarios del gobierno iraní rechazaron que se haya dado un diálogo con ese fin, por lo que la cautela continúa en el mercado.

Por sectores se observaron desempeños mixtos, con cuatro de los 11 principales del S&P 500 cayendo. Las empresas de servicios de comunicación (-2.50%) encabezaron las pérdidas, con Alphabet (-3.28%) a la cabeza). El sector de energía (+2.05%) sobresalió.

La jornada también fue marcada por renovadas preocupaciones sobre crédito privado. Ares Management (-1.01%) limitó los retiros en su ⁠fondo de crédito privado, al igual que Apollo Global Management (-0.24%) siguiendo las medidas de algunos rivales.