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Kim Jong Un promete el apoyo "inquebrantable" de Corea del Norte a Rusia
Kim dijo que Corea del Norte y Rusia cooperan estrechamente para defender la soberanía de ambos países.
El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un, afirmó, en una carta de agradecimiento dirigida a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que su país apoyará siempre a Rusia, informó la prensa oficial norcoreana.
Los lazos entre ambos se han estrechado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, con el envío de Pyongyang de tropas terrestres y sistemas de armas para ayudar la campaña bélica de Rusia.
Según analistas, dicha asistencia se ha brindado a cambio de que Rusia suministre alimentos y tecnologías armamentísticas.
La asamblea legislativa de Corea del Norte volvió a nombrar esta semana a Kim como jefe del máximo órgano de gobierno.
Kim dijo que Corea del Norte y Rusia "cooperan estrechamente para defender la soberanía de ambos países", según un mensaje transmitido por la agencia estatal de noticias KCNA.
"Pyongyang estará siempre con Moscú. Esta es nuestra elección y nuestra voluntad inquebrantable", añadió Kim.
Los servicios de inteligencia surcoreanos y de potencias occidentales estiman que Corea del Norte ha enviado miles de soldados a Rusia, principalmente a la región de Kursk, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.
Putin y Kim alcanzaron un acuerdo militar durante la visita de Putin a Pyongyang en junio de 2024, que obliga a ambos Estados a prestar asistencia militar "sin demora" en caso de ataque contra el otro.
La carta de Kim a Putin se conoce después de que los medios estatales bielorrusos informaron de que el presidente Alexander Lukashenko visitará Corea del Norte en un viaje de dos días a partir del miércoles "para fortalecer la cooperación bilateral".