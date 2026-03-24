Kim Jong Un promete el apoyo "inquebrantable" de Corea del Norte a Rusia

El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un, afirmó, en una carta de agradecimiento dirigida a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que su país apoyará siempre a Rusia, informó la prensa oficial norcoreana.

Los lazos entre ambos se han estrechado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, con el envío de Pyongyang de tropas terrestres y sistemas de armas para ayudar la campaña bélica de Rusia.

Según analistas, dicha asistencia se ha brindado a cambio de que Rusia suministre alimentos y tecnologías armamentísticas.

La asamblea legislativa de Corea del Norte volvió a nombrar esta semana a Kim como jefe del máximo órgano de gobierno.

Kim dijo que Corea del Norte y Rusia "cooperan estrechamente para defender la soberanía de ambos países", según un mensaje transmitido por la agencia estatal de noticias KCNA.

"Pyongyang estará siempre con Moscú. Esta es nuestra elección y nuestra voluntad inquebrantable", añadió Kim.

Los servicios de inteligencia surcoreanos y de potencias occidentales estiman que Corea del Norte ha enviado miles de soldados a Rusia, principalmente a la región de Kursk, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

Putin y Kim alcanzaron un acuerdo militar durante la visita de Putin a Pyongyang en junio de 2024, que obliga a ambos Estados a prestar asistencia militar "sin demora" en caso de ataque contra el otro.

La carta de Kim a Putin se conoce después de que los medios estatales bielorrusos informaron de que el presidente Alexander Lukashenko visitará Corea del Norte en un viaje de dos días a partir del miércoles "para fortalecer la cooperación bilateral".