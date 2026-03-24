Bolsa mexicana sube con fuerza; destacan Megacable y América Móvil

Las bolsas de valores de México terminaron con fuertes ganancias las negociaciones de este martes. Los índices subieron mientras los inversionistas aprovechan un descanso de cinco días en los ataques de Estados Unidos contra Irán anunciado por Donald Trump.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 2.18% a 65,775.14 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 2.22% hasta 1,310.99 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Megacable lideró las ganancias, con 5.67% a 61.14 pesos, seguido por América Móvil, de Carlos Slim, con 4.46% a 22.03 pesos, y la aeroportuaria OMA, con 3.79% a 250.23 pesos.

Trump anunció una pausa de cinco días en los ataques estadounidenses a la infraestructura de energía de Irán, argumentando unas negociaciones "muy productivas". Si bien Teherán negó el acercamiento, los inversionistas locales aprovecharon los precios con descuento.

"El S&P/BMV IPC protagonizó un rally sólido. La jornada de hoy empieza a mostrar un giro un poco más estable a lo que antes parecía una pausa leve en un recorrido plenamente bajista", dijo en una nota Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.