Apple incluirá anuncios pagados a su servicio de mapas en EU y Canadá

Apple anunció el martes que tiene previsto incluir anuncios de pago en su servicio de mapas ⁠en Estados Unidos y Canadá este verano boreal, lo que supone su entrada en un sector dominado durante mucho tiempo por Google, de Alphabet.

Apple Maps, una aplicación que viene preinstalada en cientos de millones de iPhones ⁠y otros dispositivos cada año, mostrará publicidad de ⁠pago encima de los resultados de búsqueda orgánicos existentes. Los anunciantes podrán reclamar su ubicación física a través de un conjunto de herramientas empresariales, que Apple también anunció el martes que planea renovar el próximo mes.

Apple no ha revelado cuántos ingresos espera generar con el nuevo servicio, ni cuántos de los 2,500 millones de usuarios activos de sus dispositivos utilizan habitualmente su servicio de mapas.

"La introducción de anuncios en Apple Maps podría suponer una oportunidad de crecimiento para el negocio de servicios de Apple", afirmó Gil Luria, analista de D.A. Davidson. "Apple obtiene gran parte de su crecimiento y beneficios del negocio de servicios, y esto podría suponer una nueva vía de crecimiento".

Sin embargo, esta medida sitúa a Apple —que lleva mucho tiempo tratando de diferenciarse de sus rivales, que generan la mayor parte de sus ingresos a través de la publicidad, haciendo hincapié en sus controles de privacidad de datos— en una competencia más directa con Google y Meta Platforms por los ingresos publicitarios locales.

Apple afirmó que sus nuevos anuncios en mapas mantendrán sus controles de privacidad y que la ubicación del usuario y los anuncios que vea e interactúe con ellos no se asociarán a su cuenta de Apple.

La empresa también ha afirmado que lo que denomina "datos personales" permanecen en el dispositivo del usuario, no son recopilados ni almacenados por Apple y no se comparten con terceros.

La medida llega en un momento en el que algunas de ⁠las mayores fuentes de ingresos de Apple —su negocio de comisiones por las ⁠suscripciones de los desarrolladores de aplicaciones y los ⁠miles de millones de dólares que Google envía a Apple cada año por dirigir tráfico de búsqueda a Google— se ⁠encuentran bajo presión regulatoria en Europa y amenazadas por la nueva tecnología de IA que está reduciendo el tráfico de búsqueda tradicional.

Esta medida también podría intensificar el escrutinio de los esfuerzos de Apple por impedir que rivales como Meta recopilen datos sobre los usuarios de Apple, algo a lo que Meta y los editores europeos se han opuesto por motivos antimonopolio, a medida que Apple potencia su propio negocio publicitario.

Además de la publicidad en mapas, Apple anunció el martes que planea renovar sus herramientas para empresas, con herramientas mejoradas para configurar y distribuir ⁠dispositivos Apple a los empleados sin necesidad de conocimientos especializados. Entre los demás cambios, Apple planea ofrecer de forma gratuita una herramienta para gestionar dispositivos que antes era de pago.