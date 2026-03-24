Un petrolero con gasóleo ruso que se dirigía a Cuba terminó en Venezuela

Un petrolero con gasóleo ruso, que inicialmente se había dirigido a Cuba, llegó a aguas de Venezuela, según los datos publicados este martes en una página web de seguimiento marítimo.

El navío Sea Horse, que tiene bandera de Hong Kong, cruzó el océano Atlántico con unos 190,000 barriles de gasóleo ruso que, según dijo el mes pasado, estaban destinados a la isla caribeña.

Pero el martes, tras haber cambiado abruptamente de ruta la pasada semana para dirigirse hacia el sur por el Caribe oriental, navegaba hacia el oeste a lo largo de la costa de Venezuela, según datos recogidos por la empresa de análisis Kpler.

Debería llegar a la ciudad venezolana de Puerto Cabello el miércoles, según la página web.

Cuba sufre una crisis económica y energética, que provoca recurrentes apagones generalizados, agravada por la suspensión en enero de los suministros de petróleo procedentes de Venezuela ordenada por Washington después de capturar al presidente Nicolás Maduro, aliado del gobierno comunista de La Habana.

El país de 9,6 millones de habitantes ha sufrido siete apagones a escala nacional desde 2024 (dos de ellos la semana pasada), debido a la escasez de combustible y a lo envejecidas que están las centrales termoeléctricas.

El viernes pasado, Rusia dijo que estaba dispuesta a ayudar a Cuba, aliado suyo, pero declinó precisar si estaba enviándole petróleo.

Un día antes, Estados Unidos había suavizado sus sanciones para eximir a los petroleros rusos que ya se encontraban en el mar, pero precisó que los envíos destinados a Cuba y Corea del Norte continuaban sujetos a restricciones.

El Sea Horse fue cargado con gasóleo desde otro buque frente a las costas de Chipre a principios de febrero e indicó que su destino era La Habana.

Pero luego aseguró que se dirigía a "Gibraltar para recibir órdenes" debido a los controles de los cargamentos que llegan a la isla; luego afirmó que iba hacia el "mar Caribe" y después a Gibraltar de nuevo, según datos de Kpler.

Entretanto, otro barco, el petrolero ruso Anatoly Kolodkin, sancionado, atravesaba esta semana el océano Atlántico rumbo al Caribe con 730,000 barriles de crudo, según la misma fuente.

El pasado viernes, indicó que su destino era el puerto cubano de Matanzas, pero luego lo modificó y dijo que era el "Atlántico, por orden".