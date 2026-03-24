Plan 2050: la ruta para un mejor Aguascalientes

⁠ ⁠Se conforma de 12 programas de largo plazo: Agua, Movilidad, Medio Ambiente, Gobierno, Seguridad y Justicia, Sociedad, Salud, Educación, Economía, Turismo, Energía, y Ciudades

⁠Pueden conocer el Plan Aguascalientes 2050 en el siguiente enlace: https://geaappsweb.aguascalientes.gob.mx/seplade/ConsejoAguascalientes/

El plan es resultado de la participación de especialistas, universidades, sectores productivos, la sociedad civil y gobierno

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la presentación del Plan Aguascalientes 2050, una visión de largo plazo que traza la ruta de los proyectos estratégicos que permitirán al estado seguir creciendo de manera ordenada, sostenible y con más oportunidades para todas y todos.

“Para nosotros, como gobernantes, es fundamental tomar decisiones basadas en las opiniones de expertos en las distintas materias. Vamos a seguir fortaleciendo la seguridad, impulsar el turismo, mejorar el transporte público, promover la enseñanza de idiomas, cuidar el medio ambiente, generar más empleo e inversiones y fortalecer los sistemas de salud”, destacó.

El Plan Aguascalientes 2050 integra proyectos y acciones en 12 áreas clave: Agua, Movilidad, Medio Ambiente, Gobierno, Seguridad y Justicia, Sociedad, Salud, Educación, Economía, Turismo, Energía y Ciudades, con el objetivo de atender los principales retos del estado con una visión de futuro.

Incluye programas enfocados en temas prioritarios como el cuidado del agua y la energía, la formación de talento, la innovación, la diversificación económica y el desarrollo de ciudades más compactas, seguras y habitables.

Cada uno de estos proyectos está respaldado por análisis técnicos y estudios especializados que permiten anticipar los desafíos de los próximos años y plantear soluciones viables y de largo plazo.

Guillermo de la Torre Sifuentes, secretario de Planeación, Participación y Desarrollo, subrayó que este plan marca la ruta del desarrollo del estado para los próximos 25 años, alineando esfuerzos entre el sector público, privado, académico y social.

“El desarrollo del estado es responsabilidad de todas y todos; este plan busca precisamente esa coordinación para avanzar con una visión compartida”, señaló.

Mauricio Duarte Rodríguez, ciudadano presidente del Consejo Aguascalientes, organismo que respalda la viabilidad de los proyectos, destacó que el Plan 2050 es resultado de la participación de especialistas, universidades, sectores productivos y la sociedad civil, consolidando un ejercicio de inteligencia colectiva que fortalece la toma de decisiones.

La ciudadanía puede conocer el Plan Aguascalientes 2050 y sumarse con sus propuestas a través del sitio: https://geaappsweb.aguascalientes.gob.mx/seplade/ConsejoAguascalientes/

Con este esfuerzo, Aguascalientes apuesta por una planeación a largo plazo que permita construir hoy el estado que se quiere para las próximas generaciones.

El evento que se desarrolló en el segundo patio de Palacio de Gobierno, contó con la presencia de Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Antonio de los Reyes Moreno, rector de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes; José Luis Gil Vázquez, director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes; Vanessa Judith Hernández Sataray, representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; así como representantes de los diversos sectores: Karla Isabel Martorell Moya, sector Seguridad y Justicia; Issadora Marmolejo Hernández, sector Salud; Raquel Alegría Ramírez Dávila, sector Educación; Elizabeth Sucre Figueroa, sector Turismo; Guillermo Medina Medina, sector Energía; Gustavo Arturo Lomelín de Anda, sector Ciudades; María Virginia Bernal Martínez, sector Agua; Loecelia Guadalupe Ruvalcaba Sánchez, sector Movilidad; Jorge Armando Narváez Narváez, sector Medio Ambiente; y Griselda Alicia Macías Ibarra, sector Gobierno.