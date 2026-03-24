Roche realizará millonaria inversión en México para desarrollar 16 estudios clínicos en 2026

Roche, la farmacéutica de origen suizo, prevé invertir alrededor de 1,200 millones de pesos en México durante este año para el desarrollo de 16 estudios clínicos, dio a conocer la directora médica de la compañía en el país, Maryet Pérez Barahona.

En entrevista, destacó que la inversión proyectada podría beneficiar a alrededor de 1,200 pacientes, quienes tendrían el potencial acceso a tratamientos en investigación.

Roche realizó 81 estudios clínicos en 22 estados del país en 2025, con lo que benefició a 1,400 pacientes.

El portafolio de investigación abarca tanto oncología, con estudios en cáncer de mama, pulmón, colorrectal, próstata, linfomas, leucemias y mieloma múltiple, como enfermedades crónicas y de alta especialidad, entre ellas obesidad y diabetes tipo 1 y tipo 2.

Incluyen también líneas en neurología como Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple; inmunología, además de enfermedades renales, así como áreas de traumatología, oftalmología y hemofilia.

“Seguimos investigando en enfermedades donde todavía existen necesidades médicas no satisfechas. Sabemos que México cuenta con una diversidad de población, lo cual hace aún más representativo y más atractivo para los equipos globales que el país pueda participar en este tipo de estudios”, comentó.

Maryet Perez reconoció que, aunque los tiempos de aprobación de la investigación clínica en México representan todavía un reto, consideró que hay oportunidades, dado que el país cuenta con investigadores y hospitales con estándares de investigación de primer nivel.

No obstante, destacó que trabajar de la mano con las autoridades trae beneficios para todos. En este sentido, resaltó su colaboración con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

“Estamos comprometidos con que México sea ese hub de investigación, gracias a la diversidad de la población, la calidad de los investigadores y el nivel de nuestras instituciones”, afirmó.

La directiva destacó que Roche ha llevado a cabo investigación clínica en más de 22 estados del país, como parte del enfoque para descentralizar los estudios más allá de la Ciudad de México y garantizar que la representatividad aporte valor para estudios globales.

Además, la empresa impulsa programas de educación médica continua para médicos y enfermeras, sin importar el nivel de la institución, y también programas de capacitación para pacientes.