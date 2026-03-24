Coparmex afirma que el sector privado fue escuchado en Washington sobre seguridad y certeza jurídica

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que el sector privado “fue escuchado en Washington” y se colocaron temas que marcan la agenda en Estados Unidos: seguridad, certeza jurídica y fortaleza de las cadenas de suministro de la región de Norteamérica.

Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, dijo que durante su visita a Washington, en el marco de la primera reunión entre México y Estados Unidos para el T-MEC, se coincidió en eliminar los aranceles, "tenemos aliados en Washington y tenemos que construir agenda más coordinada y sistemática".

Agregó que se estableció que la eliminación de aranceles de prioridad y cualquier cambio en reglas de origen debe ser revisado y negociado.

Aunque, Sierra refirió que existen quejas de parte del sector privado de EU, donde existen presiones en las auditorías del SAT, la corrupción y extorsión de funcionarios. Además, lo que les preocupa es la dependencia con China, esperamos una revisión de los insumos que se importan de este país y ver la posibilidad de sustituir para fabricar en Norteamérica.

Luego de sostener reuniones con representantes de la US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Estados Unidos), donde se presentó la visión estratégica de Coparmex, se destacó la urgencia de fortalecer el tratado sin recurrir a procesos de renegociación, avanzar en la eliminación de barreras como la Sección 232, que afectan el 31% de las exportaciones mexicanas, y consolidar condiciones de certeza jurídica que impulsen la inversión.

“Regresamos con alianzas fortalecidas, con interlocutores que escucharon y con una agenda de seguimiento clara. Pero sobre todo, regresamos con una convicción renovada: la voz del sector privado mexicano fue escuchada en Washington. Fue una voz firme, propositiva y responsable”, expuso.

Además, identificaron que más allá de los aranceles, persisten barreras no arancelarias y regulatorias que limitan la inversión tanto nacional como extranjera en México, advirtió el dirigente empresarial.

El mensaje que revisamos, tanto el sector privado mexicano como el estadounidense es que la negociación debe avanzar en seguridad patrimonial y certeza jurídica. También, el tema de energía es clave, ya que la región tiene la oportunidad para ser una potencia energética global, “el tema es columna vertebral del nearshoring y en México hay avances con apertura mixta en el sector privado”.