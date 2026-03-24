Contecon Manzanillo invertirá 10,000 millones de pesos en ampliación de infraestructura portuaria

Con una inversión de 10,000 millones de pesos, Contecon Manzanillo dará inicio la próxima semana a la fase 4 de su plan de expansión, que contempla la construcción de siete nuevas hectáreas de patio de contenedores, la incorporación de dos grúas pórtico y seis grúas RTG, así como la duplicación de la capacidad de acceso y salida de mercancías en la terminal, para alcanzar 2.5 millones de TEUs de capacidad instalada.

Las obras iniciaron en 2022 "estamos terminando la fase 3B", la fase 4 empezará la próxima semana, "es la inversión más fuerte que estamos haciendo en todo el mundo", señaló a medios José Antonio Contreras Ruiz, CEO de Contecon Manzanillo.

"Estamos duplicando nuestra capacidad, en nuestras vías dentro de la terminal, nos estamos yendo a 5 kilómetros de vías, lo que nos va a permitir manejar trenes de hasta 110 vagones", este sistema permitirá reducir los tiempos de atención de un promedio actual de 7.3 días a un rango estimado de entre 3 y 5 días, y en el caso de cargas ferroviarias, de 3.2 días a entre 12 y 72 horas, alcanzando mejoras de hasta 50% en eficiencia.

Al fortalecer la trazabilidad, confiabilidad y visibilidad de las operaciones "actualmente en Manzanillo no llega al 15% de la carga que se moviliza por ferrocarril. Hay un 85% de promedio que todavía utiliza el autotransporte. Nuestro objetivo sería llegar a un 30 o 40% de la carga que se movilice por ferrocarril", explicó.

Con la nueva infraestructura, los servicios ferroviarios directos desde la terminal serán: Manzanillo-Guadalajara, 18 horas; Manzanillo-Ciudad de México, 26 horas; Manzanillo-Monterrey, 120 horas.

Competitividad

En noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de inicio a las obras del Puerto Nuevo Manzanillo, Cuyutlán, un proyecto para expandir la capacidad de Manzanillo, considerado el más importante de México y principal puerta de entrada al comercio internacional del país.

Ante esta ampliación, el sector privado manifestó su respaldo, "pero que se haga con criterios técnicos", dijo Contreras Ruiz, quien también es presidente de la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (ASTOM) y CEO de Contecon Manzanillo.

“Las sobrecapacidades instaladas sólo traen destrucción de empleo, inversión, y aportaciones”, no se pueden crear o meter 7 millones de capacidad cuando estamos en un mercado de 4 millones de TEUs anuales entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas, explicó

Contreras Ruiz subrayó que la planeación debe considerar de manera integral los puertos del Pacífico mexicano, y que nuevas expansiones deberían activarse solo cuando la capacidad existente alcance el 80% de uso, como se hace en otros países.

Actualmente, los ingresos generados por el puerto de Manzanillo y sus aduanas son de carácter federal, por lo cual la gobernadora Indira Vizcaíno busca un convenio con la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) que permita al estado recibir una contraprestación económica sin modificar el pacto federal.

A mediados de este mes la mandataria argumentó que el movimiento de carga genera impactos directos en infraestructura carretera, seguridad vial y servicios en territorio colimense; el acuerdo, que podría concretarse en las próximas semanas, permitiría fortalecer las finanzas del estado, al generar nuevas fuentes de ingreso.

La propuesta del gobierno estatal no se ha dado a conocer, pero trasladar esta carga fiscal a los privados sería contraproducente “no puede ser que un puerto tenga unas condiciones de competencia diferentes a las de otros, si se va a cobrar algo por un contenedor en Manzanillo, también se tendrá que cobrar en Lázaro Cárdenas, en Ensenada, en Altamira, si no, estaríamos penalizando la competitividad de Manzanillo versus otro”, advirtió el empresario.