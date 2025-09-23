Wall Street cierra con pérdidas tras comentarios de Powell

Los tres principales índices de Wall Street tuvieron desempeños negativos este martes. Los inversionistas estudiaron comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y cifras que mostraron una desaceleración de la actividad empresarial.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, retrocedió 0.19% a 46,292.78 puntos, mientras que el S&P 500 de las empresas más valiosas cedió 0.55% a 6,656.92 puntos. El Nasdaq Composite bajó 0.95% a 22,573.47.

Powell afirmó en una reunión en la Cámara de Comercio de Greater Providence que la Fed necesitaba seguir equilibrando los riesgos por la elevada inflación y el debilitamiento en el mercado laboral en las decisiones de tasas de interés de los siguientes meses.

Powell también aseguró que luego del recorte de 25 puntos básicos a la tasa referencia de la semana pasada, la Fed está bien posicionada para las próximas reuniones. Sus palabras se apegaron al lenguaje empleado por la autoridad tras el recorte del miércoles.

Este martes se conoció que la actividad empresarial estadounidense desaceleró por segundo mes consecutivo en septiembre, según el Índice de Gerentes de Compras. Pese al aumento de los costos por aranceles, la empresas decidieron no incrementar sus precios.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran en alrededor de 90% las probabilidades de un ajuste de tasa en octubre, debajo del 92% de ayer. Los participantes se preparan para conocer el viernes un reporte de inflación clave para la Fed.

"La incertidumbre es evidente. Los funcionarios del banco central están polarizados, incluido Powell. El panorama eleva la dificultad para cualquier previsión de las próximas reuniones", explicó Andrés Espinosa, gerente de desarrollo de negocios en Excent Capital.