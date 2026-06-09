Wall Street cierra mixto; tecnológicas caen en espera de datos de inflación de EU

Los tres principales índices de Wall Street terminaron mixtos las negociaciones de este martes. Las referencias mostraron comportamientos dispares, principalmente ocasionados por la caída del sector de tecnologías de la información, un día antes de un dato clave de inflación.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por 30 gigantes, subió 0.17% hasta 50,872.11 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.26% a 7,386.65 puntos, y el Nasdaq Composite tecnológico retrocedió 0.97% a 25,678.82 unidades.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron las sesión con ganancias. Cayeron las empresas de tecnologías de la información (-1.82%) y de energía (-1.60%). En los avances, destacaron los sectores de bienes raíces (+2.13%) y los valores de materiales (+1.72%).

La caída del sector tecnológico, sensible a las tasas de interés altas, se presentó en un contexto de espera por la publicación del dato de inflación al consumidor de Estados Unidos en mayo, mañana, que será seguido por las cifras del índice de precios al productor, el jueves.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, los operadores comienzan a descontar un aumento de tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) en diciembre, con 43% de probabilidad. Los datos de inflación estadounidenses serán claves para seguir aclarando el panorama.

El sentimiento del mercado ha mejorado con el alto el fuego entre Irán e Israel, a solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, medios afirmaron citando fuentes pakistaníes que existen barreras para llegar a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

El precio de la mezcla del petróleo estadounidense WTI caía 2.85% a cerca de 89 dólares por barril. El bloqueo del estrecho de Ormuz, cruce estratégico para el comercio del petróleo que controla Irán, y sus efectos, siguen siendo la mayor preocupación de los inversionistas.