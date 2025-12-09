Wall Street cierra mixto antes del esperado anuncio de la Fed; destaca caída de JP Morgan

Los principales índices de Wall Street tuvieron desempeños mixtos en la sesión del martes. El Nasdaq terminó en positivo, pero sus pares retrocedieron, mientras el mercado se alistaba para conocer mañana la última decisión de la Reserva Federal (Fed) de este año.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por 30 gigantes, descendió 0.38% a 47,560.29 unidades y el S&P 500, con las empresas más valiosas del mercado, perdió 0.09% a 6,840.51 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 0.13% a 23,576.49 puntos.

Apuestas sobre la Fed

Hoy se conoció que las ofertas de empleo en Estados Unidos, que son seguidas por la encuesta JOLTs, aumentaron ligeramente en octubre, pero la contratación siguió moderada, alimentando la narrativa a favor de un tercer recorte consecutivo a la tasa clave de la Fed.

La Fed anunciará mañana su última decisión de política monetaria del año. De acuerdo con la herramienta FedWatch, que sigue las operaciones con futuros de la tasa de fondeo federal, los participantes prevén un recorte de 25 puntos base con 87.4% de probabilidad.

Los funcionarios de la Fed han enviado señales contradictorias, con algunas advertencias sobre el posible regreso de las presiones inflacionarias, y otras por la debilidad del mercado laboral. Es por esto que el comunicado y las perspectivas serán el centro de atención.

Donald Trump y la IA

Comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, dieron un impulso adicional en las acciones tecnológicas por la mañana, ya que adelantó que le permitirá a Nvidia (-0.32%) enviar a China sus procesadores H200, los segundos más rápidos para IA.

Nvidia llegó a subir con fuerza en las operaciones previas a la apertura, pero terminó este día con leves pérdidas. Trump cobraría una tasa de 25% sobre esas exportaciones, y un artículo del Financial Times mostró que China buscaría limitar el acceso a estos chips.

JP Morgan lideró la caída

Por sectores se observaron comportamientos mixtos, con caídas en cinco de los 11 principales del S&P 500. Las empresas de cuidado de la salud (-0.98%) lideraron los descensos. Dentro del Dow Jones, las acciones de JP Morgan (-4.66%) encabezaron las pérdidas.

La caída en las acciones del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan, se presentó luego de que, en su conferencia de servicios financieros, el banco advirtió sobre un entorno de consumo "un poco más frágil" y proyectó un gasto más alto de lo esperado para 2026.