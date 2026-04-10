Wall Street cierra mixto con atención en Oriente Medio; termina la semana con ganancias

Los tres principales índices de Wall Street cerraron mixtos las negociaciones de este viernes. Las referencias del mercado terminaron dispares tras un dato de inflación estadounidense y mientras se espera el diálogo entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, el fin de semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto pro 30 gigantes, perdió 0.56% a 47,916.57 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.11% a 6,816.89 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.35% hasta 22,902.89 unidades.

Los inversionistas esperan las negociaciones el fin de semana entre representantes de Estados Unidos e Irán, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz amplio. Irán ha insistido que se necesita obtener garantías de la Casa Blanca antes de hablar de un alto a la hostilidad.

Mientras tanto, los operadores siguieron atentos a los datos económicos. Esta mañana se dio a conocer que los precios al consumidor en Estados Unidos anotaron en marzo su mayor subida ⁠en casi cuatro años, ⁠aunque con un resultado que estuvo en línea con las estimaciones.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la sesión con descensos. Destacaron las caídas consumo básico (-1.43%) y cuidad de la salud (-1.33%). Al interior del Dow Jones, la acción de Verizon (-3.64%) lideró el descenso, seguida por la de Salesforce (-3.45%).

En el acumulado semanal, los tres índices consiguieron desempeños positivos. El Dow Jones se movió 3.11% animado por el anuncio de la pausa de dos semanas en el conflicto; el S&P 500 avanzó 4.67%, siguiendo al Nasdaq con 6.66%, gracias a un salto en las tecnológicas.