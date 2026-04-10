Nike investiga fallos de diseño en camisetas de selecciones para el Mundial 2026

Nike está ⁠investigando un problema de diseño que afecta a varias ⁠equipaciones de selecciones de cara al Mundial, informó el viernes la prensa británica, después de que se hicieran evidentes los problemas con ⁠las camisetas durante la fecha FIFA ⁠de marzo.

Durante esa ventana internacional se observaron abultamientos en las costuras de los hombros de las camisetas que llevaban selecciones como Inglaterra, Francia y Uruguay.

Un portavoz de Nike declaró al periódico The Guardian que la empresa había identificado un "problema menor" con las equipaciones, y añadió que el rendimiento no se veía afectado, pero que "la estética general no es la que debería ser".

Según la BBC, el problema se da tanto en las camisetas que llevan los jugadores como en las réplicas que se venden a los aficionados, lo que ha suscitado la preocupación de algunos seguidores.

El gigante estadounidense de la ropa deportiva fabrica equipaciones para varios equipos del Mundial, entre ellos los coanfitriones Estados Unidos y Canadá, así como Brasil, Países Bajos y Croacia.

Las equipaciones se han diseñado con tecnología de enfriamiento para ayudar a los jugadores a soportar las altas temperaturas previstas ⁠en el torneo, que comienza el ⁠11 de junio y del ⁠que también es coanfitrión México.

La cuestión surge en un momento en ⁠que la empresa, que atraviesa dificultades, se enfrenta a dudas sobre la innovación de sus productos y trata de dar salida a un exceso de inventario.

El CEO Elliott Hill se ha comprometido a reorientar a Nike hacia los deportes principales, y la empresa anunció el viernes que había nombrado a Andy Caine como director de innovación.

Nike ⁠no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.