El desarrollo de las naciones no se explica sin una buena administración pública: Eber Betanzos

Una de las razones que explican el desarrollo de las naciones es contar con una buena administración pública. Para construirla, es necesario que los funcionarios tengan una formación especializada, plantea el presidente electo del Consejo directivo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Eber Betanzos Torres.

En entrevista, expone que esa institución tiene el reto de consolidarse como referente en México e Iberoamérica en la formación, la investigación aplicada y la articulación del talento en la administración pública, mediante una oferta académica rigurosa y pertinente, así como la generación de soluciones basadas en evidencia.

Además ―añadió—, el INAP busca ofrecer una red de colaboración orientada a la mejora del desempeño gubernamental y fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Para el licenciado en Derecho y en Economía y doctor en Derechos Humanos, con estudios avanzados en políticas públicas, la misión del INAP debe ser contribuir al fortalecimiento de la administración pública mexicana.

Eso a través de la formación, profesionalización y asesoría; la generación de conocimiento aplicado y la innovación en soluciones públicas. Todo ello con rigor académico, integridad y enfoque territorial, para promover un servicio público ético, competente e inclusivo, orientado al bienestar colectivo.

El exfuncionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, asegura que uno de los retos del INAP es la formación especializada de personas que puedan servir en la función pública tomando decisiones con base en conocimiento.

En ese sentido, indica que los funcionarios no solo deben estar capacitados para resolver los problemas públicos, sino para adelantarse a ellos.

Pone como ejemplo la labor de los economistas en el sector público. Señala que no solo deben dominar los temas micro y macroeconómicos y contribuir a superar crisis, sino prevenirlas.

En la administración pública se aspira a eficacia y eficiencia en el momento de resolver problemas; sin embargo, anticiparse a que ocurran implica un trabajo de gobernanza que solo se logra mediante el desarrollo de capacidades, enfatiza.

En ese ámbito, menciona que hay mucho por hacer. Como ejemplo cita el desafío que representa el uso de la inteligencia artificial, lo cual implica desarrollar legislación efectiva y anticipándose a los problemas derivados de su desarrollo vertiginoso.

Pero además del marco legal —agrega―, es preciso tomar en cuenta protocolos éticos y pensar en soluciones para situaciones relacionados con la soberanía, las campañas de desinformación, entre otros aspectos.

“La administración pública lo que da son soluciones que se anticipan a los problemas”, remarca.

En ese contexto, subraya, el INAP debe aspirar a ser un referente relevante, es decir que sea un actor de consulta en los asuntos vinculados con la toma de decisiones en materia administrativa.

Esto implica una vinculación estrecha con el gobierno, con el Estado en todos sus niveles, a fin de aportar las capacidades que requieren.

Recuerda que los gobiernos siempre han tenido interés en capacitar y desarrollar las capacidades de sus cuadros de funcionarios.

Recuerda los esfuerzos del gobierno federal por habilitar una plataforma en línea para la capacitación de funcionarios, aprovechando las fortalezas institucionales que hay en el sistema educativo nacional.

En ese tenor, menciona que uno de los objetivos del INAP es potenciar las soluciones que genera para agregar valor a través de la capacitación de los servidores públicos.

Es necesario revalorizar al servidor público, señala

Por otra parte, Betanzos Torres es enfático al señalar que es necesario revalorizar el servicio público.

Dice que el INAP se propone contribuir a ello en tres aspectos. El primero es el orgullo de ser servidor público, lo cual implica que su trabajo esté sujeto a reglas y parámetros de cumplimiento de responsabilidades administrativas, de transparencia y rendición de cuentas.

En segundo lugar, ser funcionario implica tener todos los conocimientos que necesita para ejercer el cargo con eficacia y eficiencia.

Asimismo, en tercer lugar, se requiere un compromiso con el desarrollo de la vida de todas las personas, para lo cual es necesario generar riqueza, gestionar eficientemente los recursos públicos, innovar en la solución de los problemas y anticiparse a ellos además de crear condiciones de orden y paz social.

El presidente electo del INAP presentó una hoja de ruta basada en principios rectores como la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia, el compromiso institucional, la innovación pedagógica, la evidencia científica, la investigación de calidad, el liderazgo transformacional y la sostenibilidad financiera, entre otros.