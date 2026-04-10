El tráfico de barcos sigue limitado en el estrecho de Ormuz a pesar del alto al fuego

El tráfico seguía siendo limitado el viernes en el estrecho de Ormuz y cientos de buques mercantes continúan bloqueados en el Golfo, dos días después de la entrada en vigor de un frágil alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Desde esta tregua anunciada en la noche del martes al miércoles, siete petroleros y nueve graneleros han atravesado esta vía neurálgica para el comercio marítimo internacional, prácticamente cerrado por Irán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero y cuya reapertura era una condición para el cese provisional de los disparos.

Tráfico muy limitado

Desde el alto al fuego, el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue siendo muy limitado. Solo 16 buques de transporte de materias primas han cruzado el estrecho, según el sitio de datos marítimos Kpler.

De ellos, 10 procedían de Irán o se dirigían allí, es decir, la misma proporción que antes de la tregua (alrededor del 60%). Los demás mostraban vínculos con países no hostiles a la República Islámica.

A razón de ocho buques de transporte de materias primas por día, el número de pasos se ha mantenido estable con respecto a antes del alto al fuego.

El tráfico a través de este paso es "todavía un 90% inferior a los niveles normales y estaba casi completamente sustentado por el comercio iraní", según Bridget Diakun, analista de Lloyd’s List Intelligence.

Los cruces deberían "mantenerse en un máximo de 10 a 15 pasos diarios si el cese el fuego se sostiene", estimó Ana Subasic, analista de Kpler.

De los 328 pasos efectuados por buques que transportaban materias primas entre el 1 de marzo y el 9 de abril, 208 correspondieron a petroleros o de transporte de gas, la mayoría en dirección este, hacia el golfo de Omán, según muestran los datos de Kpler.

800 buques bloqueados

Unos 800 buques están bloqueados en el Golfo desde finales de febrero, según el diario de información marítima Lloyd’s List. De ellos, unos 600 son buques de transporte de mercancías de tamaño medio a grande.

En total, 172 millones de barriles de crudo y productos refinados, repartidos a bordo de unos 187 petroleros, se encontraban en el mar en el Golfo el 7 de abril, de acuerdo con Kpler.

La misma fuente contabiliza actualmente en la zona alrededor de cuarenta buques de transporte de fertilizantes, cargados o en proceso de carga, y 15 de transporte de gas natural licuado (GNL).

El "Prix", que transporta una carga de 25,000 toneladas de fertilizante sólido con destino a Tanzania, parecía el viernes a punto de cruzar el estrecho, según su señal. Sería solo el séptimo cargamento de fertilizantes que sale del Golfo por mar desde el inicio de la guerra.

Peaje iraní

Desde el inicio de la guerra, Teherán ha Implementado de hecho derechos de paso para cruzar el estrecho. Y pretende mantenerlos en el marco de las negociaciones con Estados Unidos.

Tras haberse mostrado aparentemente abierto a la idea, Donald Trump advirtió el jueves a Irán contra la instauración de cualquier peaje, una opción considerada además como "inaceptable" por la Unión Europea y que divide opiniones en el Golfo.

Según la agencia Bloomberg, a los buques se les exigiría hasta 2 millones de dólares por paso. El diario Financial Times menciona, por su parte, una suma de un dólar por barril de petróleo, pagada en criptomonedas o en yuanes, la divisa china.

Irán impuso el jueves rutas alternativas para los buques que transitan por el estrecho, alegando el riesgo de minas marinas en la ruta habitual, más alejada de sus costas.

El ejército ideológico de la república islámica precisó además que los buques que deseen cruzar el estrecho deben hacerlo en coordinación con las fuerzas navales iraníes, según la empresa de inteligencia Vanguard Tech.