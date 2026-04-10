Pemex investiga qué causó incendio en fosa de la refinería Olmeca

Petróleos Mexicanos (Pemex) investiga las causas del segundo incendio registrado en menos de un mes en la refinería Olmeca, la cual entró en funciones hace dos años.

Ayer por la tarde se registró un incendio en la refinería Olmeca, ubicada en el poblado de Dos Bocas, Tabasco (sur), un proyecto estratégico del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2028-2024), antecesor y mentor de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

Aunque el siniestro no dejó víctimas mortales o heridos, ocurrió menos de un mes después de que cinco personas murieran en un incendio similar en esa planta.

"Es importante destacar que la refinería continúa en condiciones seguras y operativas. Se confirma que no se registró personal intoxicado ni lesionado y se revisan las causas que originaron el evento", dijo Pemex en un comunicado.

La petrolera añadió que no hay riesgo para la comunidad aledaña.

El incendio se registró en una fosa de almacenamiento de coque, un subproducto que se obtiene en la refinación de petróleo crudo, explicó.

La construcción de la refinería Olmeca comenzó durante el mandato de López Obrador. La obra estuvo marcada por numerosos retrasos y ele, además de demoras para su entrada en operación.