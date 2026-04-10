Kamala Harris considera postularse de nuevo a la presidencia de EU en 2028

La ⁠exvicepresidenta Kamala Harris, que fue la candidata ⁠del Partido Demócrata a la Casa Blanca en 2024, declaró el viernes que estaba ⁠considerando presentarse de nuevo a ⁠las elecciones en 2028.

Harris, que participó en una reunión de la National Action Network, una organización de derechos civiles fundada por el reverendo Al Sharpton, fue consultada directamente por él sobre si iba a presentarse de nuevo.

"Quizá, quizá. Lo estoy pensando, lo estoy pensando", respondió Harris, mientras el público presente en el acto celebrado en la ciudad de Nueva York la vitoreaba.

Harris añadió que consideraría presentarse en función de quién, en 2028, pudiera desempeñar mejor el cargo de presidente "para el pueblo estadounidense".

Harris, que ocupó el cargo de vicepresidenta bajo el mandato de Joe Biden, perdió su ⁠candidatura de 2024 frente a ⁠Donald Trump, quien ganó ⁠tanto el voto popular como el Colegio Electoral.

Anteriormente Harris ⁠ocupó, entre otros cargos, el de senadora y fiscal general de California.

Una candidatura de Harris en 2028 podría enfrentarse a dificultades entre los votantes que han indicado en las encuestas que quieren ver nuevos líderes en el Partido ⁠Demócrata tras su derrota frente a Trump.