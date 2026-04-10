Príncipe Harry es demandado por Sentebale, organización benéfica que él cofundó en honor a Diana

Una ⁠organización benéfica cofundada por el príncipe Enrique en honor a ⁠Diana de Gales, de la que él mismo se retiró tras una disputa muy sonada, lo demandó por difamación ante el Tribunal Superior ⁠de Londres, según se desprende de ⁠un expediente judicial hecho público el viernes.

Enrique, el hijo menor del rey Carlos, cofundó Sentebale en 2006 para ayudar a los jóvenes con VIH y sida en Lesoto y Botsuana, pero dimitió como patrocinador en marzo de 2025 tras una disputa pública con la presidenta de su junta directiva, Sophie Chandauka.

Según un documento hecho público el viernes, Sentebale presentó el mes pasado una demanda por difamación ante el Tribunal Superior contra Enrique y uno de sus amigos íntimos, Mark Dyer, quien también era miembro del consejo de administración de la organización.

No se dieron detalles sobre el contenido de la demanda. Ni el portavoz de Enrique ni la organización benéfica respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El cofundador de la organización benéfica, el príncipe Seeiso de Lesoto, y el consejo de administración se unieron a Enrique al abandonar Sentebale, que él ayudó a fundar nueve años después de que ⁠Diana falleciera en un accidente de tráfico ⁠en París y cuyo nombre ⁠significa "no me olvides" en la lengua local de Lesoto, en el sur de ⁠África.

El príncipe, de 41 años, calificó de devastadora la ruptura de la relación con Chandauka, mientras que ella denunció a él y a los miembros del consejo de administración ante el organismo regulador de organizaciones benéficas del Reino Unido por presunto acoso y hostigamiento.

Tras una investigación, la Comisión de Organizaciones Benéficas informó que no había encontrado pruebas de acoso, ⁠pero señaló que había habido una gobernanza deficiente y criticó a todas las partes por permitir que una disputa interna se hiciera pública.